Şimşek'ten ilk açıklama: TÜİK bu veriyi niye açıkladı? Gerçek desen değil hedef desen tutmadı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan veri ekonomi yönetiminin hedefinin üzerinde gelirken, pazar fiyatlarında ortaya çıkan 'gerçek' enflasyonun ise altında geldi. Yine, TÜİK tarafından, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'ın açıkladığı yıllık enflasyonun yarısını açıklandı.

TÜİK eylül ayı enflasyonunu 3,23 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre 33,29 oranında gerçekleşti.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAG ise eylül ayı enflasyonunu çok daha yüksek açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustosta yüzde 3,79 arttı, 12 aylık artışı ise %63,23 olarak gerçekleşti.

ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ise aylık enflasyonu %3,19, yıllık artışı %40,75 olarak açıklamıştı.

TÜİK'in açıkladığı veri ne ENAG'la ne İTO'yla ne de pazarla uyuştu. Ancak piyasanın beklentisinin de üstünde geldi ekonomi yönetiminin yıl sonu için koyduğu yüzde 29 hedefinden de uzak.

Peki TÜİK bu veriyi neye göre açıkladı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'den enflasyon verilerine ilişkin ilk açıklama geldi.

Şimşek sosyal medya hesabı X'ten şunları kaydetti: