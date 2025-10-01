Erdoğan'ın memnun olmaması için sebep yok: Enflasyon en düşük, rezervler rekor seviyede, işsizlik tek haneli...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Erdoğan konuşmasının bir bölümünü ülke ekonomisine ayırdı.

Erdoğan'a göre veriler gayet olumlu. 19 Mart İBB operasyonu sonrası 50 milyar doların üzerinde dolar rezervi kullanılmasına rağmen Erdoğan, rezervlerde trarihi seviyelerin görülmesi ile övündü. Öte yandan bu sene Hazine'deki aslan payı vergilerin olmuştu.

TBMM konuşmasında Erdoğan verileri paylaşarak ekonomik görünümün iyi olduğu mesajını verdi.

DEPREME HARCADIK DEDİ AMA...

"Bugüne kadar deprem bölgemiz için kamu olarak güncel rakamlarla 3,6 trilyon lira yani yaklaşık 90 milyar dolarlık harcama yaptık."

Erdoğan bu harcamayı paylaşsa da Orta Vadeli Program'da depreme ayrılan bütçenin kullanılmadığı ortaya çıkmıştı.

ENFLASYON HEDEFİ

Önceliklerinin halkın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmek olduğunu savunan Erdoğan şöyle konuştu:

"Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30'un altında 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz. Bütçe açığımızın milli gelire oranını bu yıl yüzde 3,6'ya 2026'da ise yüzde 3,5'a indirmeyi öngörüyoruz. İhracat tarafında da hamdolsun gayet iyi gidiyoruz. Ağustos ayında yıllık bazda ihracatımız 269 milyar doları aştı. Altın ithalatının yüksek düzeyde seyretmesine rağmen dış dengemiz hızla iyileşti. 2025 yılını milli gelire oranla sadece yüzde 1,4'lük bir cari açıkla kapatmayı ümit ediyoruz. Dış kaynaklara erişim noktasında da çok ciddi kazanımlar elde ettik. Gerek bankacılık gerekse reel sektörümüz için finansmana erişim hem kolaylaştı hem de maliyetler belirgin şekilde geriledi."

Erdoğan "Dış borcumuzun milli gelire oranı son 14 yılın en düşük seviyesine indi." dedi.

REZERVLER İYİ, RİSK PRİMİ GERİLEDİ, TL'YE GÜVEN ARTIYOR

19 Mart'tan sonra büyük kayıp yaşanmasına rağmen Erdoğan rezervlerin en üst seviyede olduğu ile övündü:

"Rezerv yeterliliği noktasında da tarihi başarılara imza attık. Merkez Bankamızın rezervleri 179 milyar dolara ulaştı. Giderek yükseliyor. Programımızın etkisiyle risk primimiz ve borçlanma maliyetlerimiz geriledi. Türk lirasına olan güven her geçen gün artmaya başladı. Küresel ekonomideki belirsizliklere ticaret ortaklarımızdaki düşük büyüme oranlarına rağmen Türkiye ekonomisi hamdolsun büyümesini sürdürdü. 2025'in ilk yarısında yıllık büyümemiz %3,6 olarak gerçekleşirken milli gelirimiz yıllıklandırılmış bazda 1,5 trilyon dolara yaklaştı."

"İSTİHDAM SON DERECE OLUMLU"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim cephesinde ise zırai dona bağlı olarak daralan tarım sektörü hariç tüm sektörlerde katma değer artışı kaydettik. İmalat sanayimiz son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi. Tüketimle yatırım arasındaki denge korunurken istihdam tarafında da son derece olumlu gelişmeler yaşandı. İşsizlik oranımız tam 28 aydır tek hanelerde seyrediyor. Bir başka güzel gelişmeyi, bir başka rekor seviyeyi turizmde gördük. 2025 yılında ilk 6 ayda 25,8 milyar dolar gelirle tüm zamanların ilk 6 aylık gelir rekorunu kırdık. 2025 yıl sonunda 64 milyar dolar turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz. Aynı başarı hikayesi şuan itibariyle söylüyorum; sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, enerjide, sosyal politikalarda, tarımda, sanayide, özellikle savunma sanayinde de görmek mümkündür. Türkiye bütün bu alanlarda kendisiyle yarışarak kısa sürede çok büyük atılımlara imza atmıştır. İnşallah yakaladığımız bu güçlü ivmeyi hızlandırarak sürdüreceğiz."

"2026 REFORM YILI OLACAK"

2026 yılının ekonomide bir reform yılı olacağını söyleyen Erdoğan "Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz. Yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceğiz." dedi.