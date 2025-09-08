İktidardan deprem itirafı: Ekonomi programında ortaya çıktı
Yeni Orta Vadeli Program (OVP), 2026-2028 yıllarını kapsayacak şekilde Resmi Gazete’de yayımlandı. Program kapsamında büyüme, enflasyon, işsizlik, kişi başına gelir ve dış ticaret hedefleri güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı.
Paylaşılan programda bir çok detay dikkat çekerken "Kamu Maliyesi" başlığı altında yapılan açıklamada deprem itirafı geldi.
Depreme öngörülen harcamanın yapılmadığı ortaya çıktı.
"2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda bütçe açığının GSYH’ya oranının yüzde 6,4 olacağı öngörülmüştür." denen kısımda deprem harcaması şuy şekilde yer aldı:
"Bununla birlikte, deprem harcamalarının öngörülenin altında kalması ve uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinin etkisiyle merkezi yönetim bütçe harcamalarında azalış yaşanmıştır."
Kamu harcamalarına ilişkin bilgi verilen kısımda şunlar kaydedildi:
"Ayrıca, gelir tahsilatında etkinliği artırmaya yönelik politikalar neticesinde merkezi yönetim bütçe gelirleri tahminlerin üzerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle bütçe açığı öngörülenin altında kalarak yıl sonunda GSYH’ya oranla yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. GSYH’ya oranla yüzde 1,7 olarak gerçekleşen deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3 olmuştur."