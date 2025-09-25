Siyasi gerilim nefes aldırmadı: Rezervler toparlayamadı

Yayınlanma:
Merkez Bankası rezervleri belli oldu. CHP gerilimi ile ekonomide ibreler aşağı dönerken, 2 haftada rezervlerde 10 milyar dolarlık erimenin ardından henüz toparlama sağlanamadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv istatistiklerini belli oldu. Merkez Bankası'nın 19 Eylül haftasında toplam brüt rezervi 178,8 milyar dolar oldu. 12 Eylül haftasında toplam rezerv 177,86 milyar dolar olmuştu.

TCMB brüt rezervleri 5 Eylül haftasında 180,1 milyar dolar ile rekor kırmıştı ancak siyasi gerilimlerin gölgesinde rezervlerde büyük kayıp yaşandı. 5 Eylül'den sonra CHP'ye kayyum atanması, eylemler gibi bir dizi gelişme ile gerilen siyasi arenada yaşananlar ekonomiyi sarstı.

CHP’ye yönelik operasyonlar ve Kurultay davasının yarattığı kriz, haftalardır sıkı para politikasıyla toparlanmaya çalışan Merkez Bankası’nda kayıplara neden oldu. Merkez Bankası brüt rezervleri 12 Eylül haftasında 177,86 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

