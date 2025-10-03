Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonununu açıkladı.

Açıklanan verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

ZAM ORANI NETLEŞİYOR!

Açıklanan verilerle birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da şekillenmeye başladı. Bu fark, 2026 Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranında belirleyici olacak.

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı verisiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı hesabında ilk 3 aylık dönem tamamlandı. Toplamda yüzde 2.38 oranında enflasyon oluştu. Ancak memurların maaşlarına enflasyon farkı yansıtılabilmesi için en az %4,92’lik bir enflasyon oluşması gerekiyor.

İşçi ve Bağkur için ise 3 aylık enflasyon yüzde 7.50 oldu.

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da belli olduktan sonra netleşecek. 6 aylık enflasyon farkı da toplu sözleşme zammına eklenerek Ocak ayında zamlı maaşlara yansıyacak.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler tamamlandığında, memur ve emeklilere uygulanacak net zam oranı da ortaya çıkacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 11 OLARAK BELİRLENDİ

2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine, oluşacak enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı da verilecek.

Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisi için 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştı. Kamu işvereni ve sendikalar arasında 369 madde üzerinde mutabakat sağlanırken, zam oranları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

2026 VE 2027 ZAM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, memur ve memur emeklilerine 2026-2027 döneminde uygulanacak maaş artış oranları şu şekilde olacak:

2026 yılının ilk yarısında %11, ikinci yarısında ise %7

2027'nin ilk 6 ayında %5, ikinci 6 ayında ise %4

Bu maaş artışlarına ayrıca oluşacak enflasyon farkı da eklenecek. Ayrıca, 2026 yılının ilk yarısında memur taban maaşlarına ek 1.000 TL ilave yapılması kararlaştırıldı.

TÜİK YİNE UYUŞMADI

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise eylül ayı enflasyonunu çok daha yüksek açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustosta yüzde 3,79 arttı, 12 aylık artışı ise %63,23 olarak gerçekleşti.

ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ise aylık enflasyonu %3,19, yıllık artışı %40,75 olarak açıklamıştı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nE göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

KİRA ORANI DA BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde olarak hesaplandı.