Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi: Sağlıklı beslenmenin günlüğü 880 lira!

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), Eylül 2025 açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı. Verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 418 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 TL’ye yükseldi.

TEK KİŞİNİN YOKSULLUK SINIRI 42 BİN LİRA

Raporda, yalnız yaşayan bir kişinin gıda, barınma, ulaşım ve sağlık gibi temel giderlerini karşılayabilmesi için aylık 42 bin 526 TL harcama yapması gerektiği belirtildi. Bu tutar, tek kişinin yoksulluk sınırı olarak kayda geçti.

GÜNLÜK SAĞLIKLI BESLENME MALİYETİ 880 TL

BİSAM’ın verilerine göre, dört kişilik bir ailenin günlük sağlıklı beslenme maliyeti ortalama 880 TL oldu.

Meyve ve sebze harcaması 258 TL,

Süt ve süt ürünleri 225 TL,

Et, tavuk ve balık 171 TL,

Ekmek 80 TL,

Yağlar 46 TL,

Yumurta ise 17 TL olarak hesaplandı.

EN BÜYÜK GIDA PAYI MEYVE VE SEBZEDE

Gıda bütçesinde en büyük pay yüzde 29,3 ile meyve ve sebzelere ait. Onu et, yumurta ve kurubaklagil grubu yüzde 26,2, süt ve süt ürünleri yüzde 25,5, ekmek ve tahıllar yüzde 11,4, diğer kalemler ise yüzde 7,6 ile izliyor.

YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE BESLENME MALİYETİ

Rapora göre bireylerin beslenme maliyeti yaş ve cinsiyete göre değişiyor:

Yetişkin bir erkek için aylık 7 bin 400 TL,

Yetişkin bir kadın için 7 bin 15 TL,

15–18 yaş arası bir genç için 7 bin 377 TL,

4–6 yaş arası bir çocuk içinse 4 bin 626 TL harcama gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETİN YARISI AÇLIK SINIRINDA

BİSAM’ın raporu, mevcut asgari ücretin yalnızca açlık sınırının yarısı kadar olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, gıda fiyatlarındaki artışın ve gelir yetersizliğinin aile bütçelerini her geçen ay daha da zorladığını vurguluyor.