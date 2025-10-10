Flaş asgari ücret açıklaması! MÜSİAD bile 'gerçek enflasyonu dikkate alın' dedi

Yıl sonuna yaklaşırken milyonlarca ücretli çalışanın gözü açıklancak yeni asgari ücrette.

Asgari ücrete yapılacak zam oranı merakla beklenirken MÜSİAD'dan önemli bir açıklama geldi. İktidara yakınlığı ile bilinen MÜSİAD bile asgari ücrette zam oranının gerçeklşen enflasyon oranında olması gerektiğini bildirdi.

CNBC-e canlı yayınında Şafak Tükle’nin sorularını yanıtlayan Özdemir’in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

EYLÜL ENFLASYONU İŞ DÜNYASINDA KRİTİK BİR KIRILGANLIK YARATMIYOR

Menemen enflasyonu belli oldu

“Artık iş dünyası verilere takılarak ilerlemeyi öğrendi. Eylül ayında enflasyonun yükselmesi iş dünyasında ciddi kırılganlık oluşturmaz. Karşımızda geçtiğimiz 10 yılın üstünde bir Eylül ayı artışı var. Bu rakam biraz endişe verici olabilir. Haziran ayından itibaren fiyatlama davranışlarında bozulma gözlemliyoruz. Biz daha çok çekirdek enflasyona odaklanılması gerektiğini söylemiştik. Burada direnç olduğunu görebiliyoruz. Enflasyon ve faizin düşüş trendine girdiğinin ikna olunması süreci var. Bu süreçte biraz yavaşlama ve kırılma görüyoruz.”

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

“Merkez Bankası’ndan bu ayki toplantıda 100-150 baz puan aralığında faiz indirimi bekliyoruz. Tek başına faiz-enflasyon ilişkisini kullanacağımız dönemi yaz aylarında bıraktık. Aralık’ta da bu bazda indirimin devam edeceğini düşünüyorum. Şok bir indirim beklemiyoruz.”

Yıl sonunda faiz ve enflasyon ne olur? Dev bankadan Türkiye raporu

BANKALARDA FAİZ İNDİRİMİ TAM OLARAK YANSIYOR MU?

“Piyasanın Kovid’den bu yana oturmuş olduğu bir denge var. Sadece enflasyonu düşürmeye endeksli bir para politikası izlenirse birçok piyasa etkisi tahrip olur. Paraya ulaşımla ilgili ciddi problemler mevcut. Politika faizinin aşağı inmesi, bankaların faiz politikasına doğru orantılı olarak yansımıyor. Faiz indirimlerinin bankalar tarafında tam yansıdığını söylemek zor.”

ASGARİ ÜCRETE GERÇEKLEŞEN ENFLASYON VE BÜYÜME PAYI EKLENMELİ

“Asgari ücret konusunda bir tarafta sanayici var. Sanayici, üretici TL maliyetlerin yükselmemesi ve asgari ücretin yüksek açıklanmaması arzusunda. Öte yandan hanehalkına anlam ifade edecek bir mesaj verilmesi gerekiyor. Asgari ücrete beklenenin biraz üstünde açıklama yapılması toplum açısından önemli. Hanehalkının morale ihtiyacı var. Beklenen enflasyon değil, gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden pay alınması gerekiyor. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücretin açıklanması daha doğru olur. Bölgesel asgari ücret 1985’lere kadar uygulandı; kanunla yeniden getirilmesi faydalı olur. Belki pilot olarak İstanbul’da uygulanabilir, iyi bir açılım olur.”