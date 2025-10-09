Menemen enflasyonu belli oldu

Emekçi Hareket Partisi (EHP) İktisat Komitesi’nin yayımladığı Eylül 2025 raporu, ekonomik krizin halk üzerindeki yıkıcı etkisini rakamlarla ortaya koydu.

Rapora göre, asgari ücretle geçinen dört kişilik bir aile ayın son 7 gününü aç geçirmek zorunda kaldı.

Eylül ayı enflasyonu açıklandı

Parti, bu tablo karşısında asgari ücretin 63 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"TÜİK’E GÖRE %4,6, EMEKÇİYE GÖRE %11,9"

EHP’nin “Emekçinin gerçeği menemenin enflasyonunda” başlıklı raporuna göre, TÜİK’in Eylül ayı gıda enflasyonu verisi yüzde 4,62 olarak açıklanırken, menemenin maliyeti yüzde 11,91 arttı.

Parti, bu farkın “resmî istatistiklerin halkın sofrasındaki gerçek fiyatlarla uyuşmadığını” bir kez daha gösterdiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRETLİ AYIN SONUNU GETİREMİYOR

EHP’nin hesaplamalarına göre, yıl başında 22.104 TL olan asgari ücretin alım gücü Eylül sonunda 16.483 TL’ye düştü.

ENAG enflasyonu açıkladı

Böylece emekçinin cebinden 9 ayda 29.369 TL buharlaştı.

Raporda, bu kaybın telafisi ve açlık sınırının aşılması için asgari ücretin en az 63 bin TL olması gerektiği vurgulandı.

KİRALAR UÇTU, EMEKÇİ BORÇTA

Endeksa verilerinden aktarılan bilgilere göre, Eylül 2025’te ortalama kira İstanbul’da 33.078 TL, Ankara’da 28.219 TL, İzmir’de ise 28.782 TL’ye ulaştı.

Rapor, “Asgari ücretli bir yurttaş kira ödeyebilmek için her ay yeniden borçlanmak zorunda kalıyor” ifadeleriyle barınma krizine dikkat çekti.

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

EHP, özellikle emeklilerin durumunun daha da kötüleştiğini, “maaşına haciz konulamadığı için emekliye ev verilmez” ibaresinin artık ilanlarda yer aldığını belirtti.

EĞİTİM ZAMLARI REKOR KIRDI

Raporda, üniversite ücretlerinin sadece Eylül ayında yüzde 61,67 oranında zamlandığı vurgulandı.

Öğrencilerin 3 bin TL’lik KYK bursuyla geçinemediği belirtilirken, bursların en az 18 bin TL’ye çıkarılması talep edildi.

“BOĞAZ KÖPRÜLERİ DE SATILIK”

EHP, hükümetin açıkladığı 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) ile stratejik kamu varlıklarının satışa hazırlanmasına tepki gösterdi.

Raporda, özelleştirme gelirlerinde öngörülen 9 katlık artışın “ülke tarihinin en büyük talanı” anlamına geldiği ifade edildi.

HÜKÜMETE VE SENDİKALARA ELEŞTİRİLER

Rapor, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Avrupa’dan iyiyiz” açıklamasına da yanıt verdi:

“Türkiye, avro bazında asgari ücretin son 10 yılda en yavaş arttığı ülke. Geride yalnızca Arnavutluk ve Moldova kaldı.”

EHP ayrıca, Hak-İş ve Türk-İş’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmama kararını da eleştirdi:

“Milyonlarca emekçiyi, tek hedefi kâr olan TİSK ve OVP’nin uygulayıcısı hükümetin insafına terk etmek kabul edilemez.”

EHP raporu, TÜİK verilerinin aksine halkın yaşadığı enflasyonun çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Raporda “Emekçinin mutfağında gerçek enflasyon sofradadır, TÜİK tablolarında değil” ifadeleri yer aldı.