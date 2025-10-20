Asgari ücret zammındaki kırmızı çizgiyi açıkladı

Halk TV'de Ebu Baki'nin sunduğu "Para Siyaset" programında gazeteci İbrahim Kahveci, yaklaşan asgari ücret zammına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mevcut asgari ücretin Eylül ayı açlık sınırı rakamlarına göre 27.970 TL olması gerektiğini belirten Kahveci, yıl sonuna kadar bu rakamın rahatlıkla 30.000 TL'ye ulaşacağını iddia etti. Kahveci, "Asgari ücreti 30.000 liranın altında tutan iktidar sosyal sorun yaşar. O sosyal sorun da AK Parti'nin erimesini çok hızlı artırır, bir daha toplayamaz onu" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR KENDİ İPİNİ ÇEKMİŞ OLUR"

Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde seçime gidileceği öngörüsünde bulunan Kahveci, bu koşullarda AKP'nin asgari ücreti 30.000 TL'nin altında belirleyemeyeceğini, aksi takdirde "kendi ipini çekmiş olacağını" savundu. Kahveci'ye göre, AKP'nin en fazla oy aldığı kesimin düşük gelirli gruplar, kenar mahalleler ve kırsal bölgeler olduğunu ve bu kesimin alım gücündeki erimenin partiye ciddi bir siyasi maliyeti olacağını vurguladı.

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE ASGARİ ÜCRET

Programda 2026 yılı için beklenen enflasyon oranlarına da değinen Kahveci, Orta Vadeli Program'da hedefin yüzde 16 olduğunu, yabancı kuruluşların ise yüzde 20 civarında bir beklentiye sahip olduğunu belirtti. Hükümetin asgari ücreti belirlerken "beklenen enflasyona" göre bir artış yapma eğiliminde olduğunu hatırlatan Kahveci, bu hesaba göre asgari ücretin 27.000 TL civarında belirlenebileceğini, ancak bu rakamın yetersiz kalacağını ve toplumsal tepkilere yol açacağını ifade etti.

İŞVERENLERİN DURUMU VE ULUSLARARASI REKABET

Asgari ücret artışının işverenler üzerindeki yüküne de dikkat çeken Kahveci, özellikle emek yoğun bir sektör olan tekstil ve konfeksiyonda son dönemde yaşanan daralmaya ve kapanan şirketlere işaret etti. Türkiye'de bir işçinin işverene maliyetinin 1100 dolar olduğunu, bu rakamın Mısır'da 220 dolar olduğunu belirten Kahveci, bu durumun birçok büyük firmanın üretimlerini Mısır gibi ülkelere taşımasına neden olduğunu söyledi. Kahveci, yüksek asgari ücretin istihdam üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere rağmen, hükümetlerin artan vergi gelirleri nedeniyle yüksek asgari ücreti tercih edebileceğini de sözlerine ekledi.

Sonuç olarak Kahveci, tüm ekonomik zorluklara rağmen siyasi ve sosyal dinamiklerin hükümeti 30.000 TL'ye yakın, en azından 29.000 küsur liralık bir asgari ücret belirlemeye zorlayacağını öngördüğünü belirtti.