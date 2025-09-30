İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!

Yıl sonu yaklaşırken gözler asgari ücrete yapılacak zamda. İktidarın yapacağı zama ilişkin tahminler yapılırken ekonomi gazetecisi İbrahim Kahveci'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Kahveci, Halk Tv'de yayımlanan Seda Selek'in sunduğu "Neden Sonuç" programında açlık ve yoksulluk sınırı verilerine işaret ederek asgari ücrete ilişkin konuştu.

AÇLIK SINIRI ÜZERİNDEN HESAPLADI

Mevcut ekonomik veriler ve açlık sınırı göstergelerine dayanarak yıl sonunda asgari ücretin 30 bin liraya yaklaşacağını öngören Kahveci, OVP ve Merkez Bankası verilerine göre 2026 yılı enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğunu, buna 4 puanlık bant eklenirse asgari ücretin 25.640 – 26.525 TL aralığında dengelenebileceğini ifade etti.

Ancak geçmiş yıl ödenmeyen zam ve açlık sınırı dikkate alındığında pazarlık başlangıcının 23.180 TL’den olacağına dikkati çekti.

TÜİK'in bugün açıkladığı işsizlik verilerine işaret eden Kahveci, potansiyel bir işsizlik sorunu oluğuna işaret etti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yine bugün açıklanan bir diğer veri TÜRK-İŞ'in açlık ve yoksulluk sınırı oldu. Kahveci, söz konusu verilerde açlık sınırının 28 bin liraya yakın açıklandığını ifade etti.

Sene başında asgari ücret ile açlık sınırının eşitlenerek açıklandığını söyleyen Kahveci, bu eşitliğin sağlanması için de yılın başında asgari ücretin açlık sınırının üzerinde belirlendiğine işaret etti.

Diğer yıllarda da bu dengenin korunduğunu vurgulayan Kahveci, "Yıl sonunda en kötü ihtimalle açlık sınır 30 bin lira olacak. Peki asgari ücret ne olacak?" dedi.

JPMORGAN'IN TAHMİNİ KRİTİK

Kahveci asgari ücretin yıllarca açlık sınırına eşitlendiğini belirterek ocak 2026'da asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Ancak Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gerçekleşen değil hedeflenen enflasyonu dikkate aldığını anımsattı. Ayrıca JPMorgan'ın Türkiye'de asgari ücretin "yüzde 20" olacağı tahminini de hatırlattı.

JPMorgan'ın tahmini şu açıdan önem arz ediyor; geçen yıl açıkladığı oran harfiyen açıklanmıştı.

SENDİKALAR MASADA YOK

Kahveci, Türk-İş ve Hak-İş’in bu yıl asgari ücret pazarlığında yer almayacağını belirtti. Kamu işçileri adına pazarlıkta figüran rolü üstlendiklerini ifade eden sendikaların, artık sürece dahil olmayacaklarını açıkladığını aktardı.