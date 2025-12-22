Nissan, Tokyo Otomobil Fuarı'na yenilik getiriyor

Sergi süresince, Nissan standında özel olarak tasarlanmış bir NISMO konsept modeli sergilenecek; ziyaretçiler ise markanın teknolojik üstünlüğünü vurgulayan etkileyici ve yenilikçi modelleri görme fırsatı bulacaklar.

Yeni bir NISMO konsept modeli fuarda ilk kez sergilenecek. Daha fazla ayrıntı, Nissan'ın 9 Ocak'taki basın toplantısında açıklanacak.

Fairlady Z

Yenilenmiş Fairlady Z, aerodinamiğini geliştiren ve performansını artıran yeni bir tasarım yaklaşımıyla piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Nissan'ın ikonik modeli, 2026 yazında Japonya pazarına girmesi bekleniyor ve ayrıca, otantik ve dinamik bir sürüş deneyimi arayan sürücüler için manuel şanzımanlı NISMO MT versiyonuyla da piyasaya sürülecek.

X ‑ Trail Rock Creek Çok Yataklı Vahşi Yaşam Alanı

X-Trail'in Rock Creek versiyonundan ilham alan ve modelin sağlam DNA'sından yola çıkan X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay, vahşi doğada eşsiz maceralar için tasarlandı. Özel şekilli, dinamik dış ve iç tasarımı, su geçirmez koltukları ve kamp gibi açık hava etkinlikleri için temalı aksesuar paketleri içeriyor. Daha fazla ayrıntı 7 Ocak 2026'da açıklanacak.

Nissan LEAF AUTECH

Yepyeni LEAF, sportif karakteri lüks estetikle ve genel kabin deneyimini geliştiren kaliteli iç mekan malzemeleriyle birleştirerek AUTECH model serisine katılıyor.