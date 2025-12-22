Yapay zeka balonu patlayacak mı:

Financial Times'ın, Oracle'ın ABD'deki veri merkezlerinin en büyük destekçisi olan Blue Owl Capital'in Michigan'daki yeni bir tesisin finansmanından çekildiğini bildirmesinin ardından Oracle hisseleri yaklaşık %5 düştü.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi %1,1 düştü. Geçen hafta da benzer bir durum yaşanmış, Oracle ve çip üreticisi Broadcom hisselerindeki düşüşler tüm piyasayı olumsuz etkilemişti.

Broadcom hisseleri, şirketin son dönemde analistlerin kazanç ve satış tahminlerini aşmasına rağmen, yatırımcıların şirketin büyümesinin yavaşlamasından endişe duyması nedeniyle çarşamba günü %5,5 düştü.

Nvidia hisseleri %3'ten fazla düşerken, Alphabet (Google'ın sahibi) hisseleri de yaklaşık %3 düştü.

Goldman Sachs analistleri, yatırımcıların yapay zekâda giderek daha çok para kazanma, gerçek değer yaratma ve yatırım getirisine odaklanacağını belirtiyor.

Piyasa gözlemcileri ayrıca, yapay zeka model geliştiricilerinin çip üreticilerinin gelirlerindeki payının giderek artmasıyla birlikte, bu geliştiriciler üzerindeki finansal kontrolün de artacağına inanıyor.

Milyarder Larry Ellison'ın sahibi olduğu Oracle'ın hisseleri son altı ayda yaklaşık %14 düştü. Blue Owl Capital'in reddi, Ellison için ikinci darbe oldu.

Daha önce Warner Bros. Discovery yönetim kurulu, Ellison ailesinin kontrolündeki Paramount Skydance şirketinin 108,4 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetmişti.

Wall Street'teki diğer büyük borsalar da Nasdaq kadar olmasa da düşüş gösterdi. New York'taki erken işlemlerde S&P 500 %0,8, Dow Jones Sanayi Endeksi ise %0,3 düştü.

Barclays analisti Venu Krishna, yapay zekaya yapılan benzeri görülmemiş yatırımlar sayesinde büyük teknoloji şirketlerinin ABD borsasındaki büyümenin ana itici gücü olmaya devam ettiğini belirtti.

Ona göre, en büyük 10 şirketin hisseleri şu anda S&P 500'ün kârlarının yaklaşık üçte birini ve toplam piyasa değerinin %40'ından fazlasını oluşturuyor; bu da 1980'den beri görülen en yüksek seviye.