Asgari ücretliye acı haberi ABD'li banka verdi! Geçen sene de verdiği rakam kuruşu kuruşuna tutmuştu

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'deki asgari ücrete ilişkin yeni zam beklentisini açıkladı. Banka, 2026 yılı başı için yüzde 20-25 aralığında bir artış önerdi.

Morgan Stanley'nin önerdiği yüzde 20’lik artış gerçekleşirse, asgari ücret 26.524 TL seviyesine ulaşacak. Yüzde 25 zam durumundaysa bu rakam 27.630 TL olacak.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'de asgari ücret, 2024 yılının Nisan ayından itibaren açlık sınırının altına geriledi. 2024 yılı için belirlenen net asgari ücret 17.002 TL iken, Mart 2024'te açlık sınırı 16.646 TL olarak hesaplandı. Ancak Nisan ayında bu sınır 17.756 TL’ye yükselerek asgari ücreti geçti.

EN İYİ SENARYODA BİLE AÇLIK SINIRININ ALTINDA

BİSAM verilerine göre, yalnızca Ağustos 2025’te belirlenen açlık sınırı 26.149 TL. Yani en iyi senaryoda bile zamlı asgari ücret açlık sınırının altında kalmaya devam edecek.

Ocak ayında Morgan Stanley'nin yönlendirmesi doğrultusunda yapılan zamma rağmen, asgari ücret açlık sınırını sadece 25 TL aşabildi. Bu fark, işçilerin şubat ayı maaşını almasıyla birlikte yeniden açlık sınırının altına düşmelerine neden oldu.

ZAM SENARYOLARI AÇLIK SINIRINI GEÇEMİYOR

2024 yılı Nisan ayından itibaren açlık sınırının altında maaş alan yaklaşık 8 milyon asgari ücretli, önerilen zam oranlarıyla birlikte kesintisiz 1000 gün boyunca temel gıda harcamalarını karşılamaktan uzak bir gelirle yaşam mücadelesi verecek.

FAİZLER ARTTI, ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR

Açlık 26 bini yoksulluk 4 asgariyi geçti!

Evrensel Gazetesi'nden Duygu Ayber'in derlediği verilere göre, son üç yılda Türkiye'de uygulanan para politikaları, vatandaşın yaşam maliyetini doğrudan etkiledi. Politika faizi %8,5’ten %50’ye çıkarılırken, enflasyon oranı kalıcı olarak %30 bandına sıkıştı.

2023 yılında 674 milyar TL olan faiz ödemeleri, 2025’te 2 trilyon lirayı aştı. Üç yıllık dönemde toplam ödenen faiz miktarı 4 trilyona yaklaşırken, dış yatırım çekilse de bu maliyetin büyük kısmı halka yüklendi.

Bu süreçte kiralar %618 oranında arttı, ekmek fiyatları %165 yükseldi ve geniş tanımlı işsiz sayısı 8,1 milyondan 12 milyona çıktı.

GELİR DAĞILIMI BOZULDU, SERVET UÇURUMU DERİNLEŞTİ

Son dakika | Açlık sınırı açıklandı: Sefalet kronikleşiyor

Türkiye'de gelir eşitsizliği daha da belirgin hale geldi. Emeklilerin milli gelirden aldığı pay %7’den %6,1’e gerilerken, yoksulluk riski taşıyan 65 yaş üstü nüfus 2 yılda 1 milyon kişi arttı.

Buna karşılık, Forbes listesine göre Türkiye’deki milyarder sayısı 30 kişiye yükseldi. UBS’nin 2024 raporuna göre, Türkiye aynı yıl içinde dünyada en fazla yeni dolar milyoneri çıkaran ülke konumuna geldi.