Son dakika | Açlık sınırı açıklandı: Sefalet kronikleşiyor
Türk-İş tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verilere göre ağustos ayında yoksulluk sınırı 88 bin TL'yi geçti. Açlık sınırı ise asgari ücreti geçerek 27 bin 111 lira oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2025 verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlara göre, yoksulluk sınırı 88 bin 310 TL’ye, açlık sınırı ise 27 bin 111 TL’ye ulaştı.

4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 27 BİN TL’Yİ AŞTI

Araştırmada, dengeli ve sağlıklı beslenme için dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamasına ayırması gereken tutar 27.111 TL olarak belirlendi. Bu rakam, "açlık sınırı" olarak tanımlanıyor.

YOKSULLUK SINIRI 88 BİN 310 TL OLDU

Gıda harcamalarının yanı sıra barınma, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçların da hesaba katılmasıyla oluşan yoksulluk sınırı, ağustos ayı itibarıyla 88.310 TL’ye yükseldi. Bu rakam, bir ailenin insanca yaşayabilmesi için gereken asgari geliri ifade ediyor.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 35 BİN TL’YE DAYANDI

Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu aylık harcama miktarı ise 34.981 TL olarak hesaplandı. Temmuz ayında bu rakam 33.982 TL idi.

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 2,64 ARTTI

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yaptığı zorunlu harcamalar bir önceki aya göre yüzde 2,64 artış gösterdi. Son 12 aylık dönemde gıda harcamalarındaki toplam artış oranı %40,68 olurken, yıllık ortalama artış %41,46 seviyesine ulaştı.

Süt, yoğurt ve peynir grubunda fiyatlar yukarı yönlü hareket etti. Yoğurt ve peynirde yüzde 4’lük artış yaşanırken, süt fiyatları da artış trendini sürdürdü.

TAVUK ETİNE YÜZDE 8 ZAM GELDİ

Dana etinin ortalama fiyatı sabit kalırken, bazı zincir marketlerde Et ve Süt Kurumu'nun uyguladığı indirimler küçük çaplı düşüşler yarattı. Tavuk etinin kilosu ise yüzde 8 arttı. Yumurtanın fiyatı da bu ay yukarı yönlü seyir izledi.

YEŞİL MERCİMEK ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Kuru baklagiller arasında en dikkat çeken artış yüzde 9 ile yeşil mercimekte görüldü. Nohut, fasulye ve diğer ürünlerde ise daha sınırlı yükselişler kaydedildi.

EKMEK 15 TL'YE ÇIKTI

Unlu mamuller grubunda dikkat çeken değişim, ekmek fiyatındaki artış oldu. Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı %20 artarak 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Pirinç fiyatları yüzde 6 artarken, irmik, makarna, un ve bulgurda da sınırlı artışlar tespit edildi.

YAĞ GRUBUNDA KARIŞIK SEYİR

Ayçiçek yağı, margarin ve tereyağında artış yaşanırken, zeytinyağının fiyatında küçük bir düşüş gözlendi. Siyah zeytin zamlanırken, yeşil zeytin ucuzladı. Yağlı tohumlarda ise genel anlamda fiyat sabit kaldı.

ÇAY VE IHLAMURDA İKİ HANELİ ARTIŞ

Çay fiyatı yüzde 8,5, ıhlamur fiyatı ise yüzde 10 oranında yükseldi. Pekmez, reçel, bal ve şeker grubunda da fiyatlar artış eğilimi gösterdi. Salçanın kilogram fiyatı bu ay da yüzde 10 oranında yükseldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

