BMW’nin özel vida hamlesi neyi gizliyor?
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri, gelecekteki modellerinin onarımında köklü değişiklikler getirebilecek bir patent başvurusunda bulundu.

BMW, Bavyera şirketinin ikonik logosundan esinlenerek yeni bir vida başlığı patentini aldı, ancak bu, şu anda basit kabul edilen ve herhangi bir tamirhanede yapılabilen bazı onarımları karmaşık hale getirebilir .

Bunun nedeni, aşağıdaki resimde de görebileceğiniz gibi, yeni vida başının dört çeyreğinden ikisinde özel bir aletin yerleştirilmesi için oyuk bulunması, diğer ikisinin ise düz olmasıdır; bu da çoğu atölyede bulunan geleneksel aletlerin, vida üretim hattından geçtiğinde etkili olmayacağı anlamına gelir.

bmw-screw-1.jpg

BMW logosu baş kısmına kabartma olarak işlenmiş olup, kurumsal kimlik unsurunu güçlendirmektedir. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne ( WIPO) yapılan patent başvurusuna göre , söz konusu vidalar koltuk tabanlarına takılmak, diğer iç bileşenler ve gövde parçaları arasında bağlantı kurmak için tasarlanmıştır.

Bu yapı, yetkisiz tamir atölyesi mekaniklerinin gelecekteki BMW modellerini tamir etmesini engelleyecek ve müşterileri, "araç cephaneliğinde" uygun aletlere sahip profesyonellerin bulunduğu Bavyera şirketinin yetkili servis ağına başvurmaya zorlayacaktır .

bmw-screw-3.jpg

Haberin ardından internette yapılan tartışmalarda, markanın bazı dostları , piyasanın neredeyse anında bu tür aletlerle dolup taşacağını hemen belirttiler .

Bu vidaların üretim hattına geçip geçmeyeceği bilinmiyor , zira birçok otomobil üreticisinin patentleri tasarım aşamasından öteye geçemiyor.

Ancak birçok kişi de bu tür taktiklerin onarımları daha pahalı hale getirebileceğinden endişe duyuyor ve tüketicilerin sahip oldukları şeyleri onarma özgürlüğüne ve yeteneğine sahip olmaları gerektiğini savunuyor .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

