New York borsası Noel haftasını yükselişle açtı

New York borsasında haftanın açılışı olumlu bir havada gerçekleşti. Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişin etkisiyle ana endeksler günü kazançla tamamladı.

ENDEKSLERİN TAMAMI YÜKSELDİ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,47 artışla 48.362,68 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,64 yükselerek 6.878,49 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,52 artışla 23.428,83 puana çıktı.

ABD’NİN GÜNDEMİNDEKİ SATIN ALIMDA YENİ GELİŞME

Kurumsal cephede medya şirketi Paramount ile ilgili gelişmeler dikkat çekti. Warner Bros. Discovery, Paramount'un hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, teklife milyarder iş insanı Larry Ellison'dan kişisel finansman garantisi geldi. Bu gelişmelerin ardından Paramount hisseleri yüzde 4,3, Warner Bros. Discovery hisseleri ise yüzde 3,5 değer kazandı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ARTTI

Nvidia hisseleri, şirketin H200 çiplerinin Çin'e sevkiyatına ilişkin planların açıklanmasının ardından yüzde 1,5 yükseldi. Öte yandan, Trump yönetiminin rüzgar enerjisi projelerini durdurması sonrası Dominion Energy hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

NOEL’DE İŞLEMLER KAPANACAK

Piyasaların önümüzdeki günlerde takip edeceği önemli gelişmeler bulunuyor. Üçüncü çeyrek GSYH verilerinin gecikmeli olarak yayımlanması ve Fed Başkanlığı ile ilgili olası bir açıklama bekleniyor. Borsa, Noel tatili nedeniyle çarşamba günü erken kapanacak ve perşembe günü kapalı olacak.