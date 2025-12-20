New York borsası haftanın son gününde yükseldi

Yayınlanma:
New York borsası, haftanın son işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti. Tüm ana endeksler değer kazanırken, yatırımcılar enflasyon verilerini ve Fed yetkililerinin açıklamalarını değerlendirdi.

New York borsasında hafta, tüm ana endekslerdeki artışla tamamlandı. Yatırımcılar, hafta boyunca açıklanan ekonomik verileri değerlendirirken, teknoloji sektöründeki olumlu gelişmeler piyasaya yön verdi.

ENDEKSLER HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38'lik artışla 48.134,89 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,89 kazançla 6.834,78 puana tırmandı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise 300 puanı aşan bir değer kazanımıyla yüzde 1,31 yükselerek 23.307,62 puana çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ

ABD'de perşembe günü açıklanan veriler, enflasyondaki yavaşlamaya işaret etti. Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi aralık ayında 52,9 olarak revize edildi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4,2'ye gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini görürken, uzun vadeli beklenti de yüzde 3,2'ye indi.

FED'DEN FAİZ POLİTİKASINA İLİŞKİN SİNYALLER

Enflasyondaki yavaşlama işaretleri, Federal Rezerv'in (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisini güçlendirdi. Para piyasalarında, Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimine gitmesi ve ocak ayında faizi büyük olasılıkla sabit tutması öngörülüyor. New York Fed Başkanı John Williams ise faiz oranlarında daha fazla ayarlama için aciliyet hissetmediğini, politikanın şu anki konumunun yeterince iyi olduğunu ifade etti.

ŞİRKET HİSSELERİNDE KARIŞIK PERFORMANS

Kurumsal tarafta, spor giyim devi Nike'ın hisseleri, Çin'deki satış endişeleri nedeniyle yüzde 10,7 değer kaybetti. Buna karşılık, TikTok'un ABD operasyonlarını devralacak girişimde yer alacağı açıklanan Oracle'ın hisseleri yüzde 6,6 yükseldi. Güçlü talep beklentileriyle Micron yüzde 7, Nvidia da yapay zeka çiplerinin Çin'e sevkiyatına ilişkin haberlerle yüzde 3,9 değer kazandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ekonomi
