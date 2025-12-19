New York borsası enflasyon beklentisiyle yükseldi

New York borsasında, ABD'de açıklanan enflasyon ve işsizlik verileri yatırımcıları olumlu etkiledi. Veriler, enflasyondaki yavaşlama eğilimini teyit ederken, Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin iyimserliği artırdı.

ENDEKSLER ARTIŞLA KAPANDI

Borsanın kapanışında Dow Jones endeksi yüzde 0,14'lük artışla 47.951,85 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 6.774,77 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 1,38'lik yükselişle 23.006,36 puana çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, piyasa tahminlerinin gerisinde geldi. TÜFE, kasımda iki aylık dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI AZALDI

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Aralık'ı bitiren haftada bir önceki haftaya göre 13 bin azalarak 224 bine geriledi.

FED YETKİLİSİ İYİMSER AMA TEMKİNLİ

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Kasım enflasyon verilerini olumlu karşıladığını belirtti. Goolsbee, "Bunun sadece bir ay olduğunun farkındayım ve tek bir aya fazla anlam yüklemek istemezsiniz ama bu iyi bir aydı" dedi. Goolsbee, enflasyondaki düşüşün sürdürülebilirliğinden emin olmak için daha fazla veri görmek istediğini ifade etti.

ŞİRKET HİSSELERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞLER

Yarı iletken şirketi Micron, bellek çiplerine yönelik güçlü talebe işaret eden ve beklentileri aşan finansal sonuçlar açıklayınca hisseleri yüzde 10,2 değer kazandı.

Trump Media & Technology Group hisseleri, füzyon enerjisi şirketi TAE Technologies ile birleşme anlaşması imzalamasının ardından yüzde 41,9 yükseldi.

TRUMP'TAN FED BAŞKANI AÇIKLAMASI BEKLENTİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelecek ismi önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklayacağını duyurdu. Bu açıklama, piyasaların gündeminde yer almaya devam ediyor.