İflas haberi geldi: New York borsası düştü

İflas haberi geldi: New York borsası düştü
Yayınlanma:
New York borsası, bu hafta açıklanacak kritik ekonomik veriler öncesinde ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Robot süpürge üreticisi iRobot'un hisseleri ise şirketin iflas başvurusu haberinin ardından yüzde 72,7 değer kaybetti.

New York borsasında haftanın ilk işlem gününde endeksler düşüşle kapandı. ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporu ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi önemli veriler öncesinde yatırımcılar temkinli hareket etti.

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 48.416,74 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 6.816,52 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,59 düşüşle 23.057,41 puana indi.

Gözler faiz kararında: Borsa günü düşüşle tamamladıGözler faiz kararında: Borsa günü düşüşle tamamladı

VERİLER VE FED YORUMLARI TAKİP EDİLİYOR

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ekonomik göstergeleri ve Fed yetkililerinin yorumlarını yakından izlemeye devam ediyor. Açıklanan ilk verilere göre, New York Fed'in imalat endeksi aralık ayında eksi 3,9'a gerileyerek daralma sinyali verdi.

Borsa İstanbul haftaya yüksek başladı!Borsa İstanbul haftaya yüksek başladı!

TESLA VE IROBOT'TA ZIT YÖNDE HAREKETLER

Kurumsal tarafta Tesla hisseleri, CEO Elon Musk'ın sürücüsüz taksi testlerine ilişkin açıklamalarının ardından yüzde 3,6 yükseldi. Robot süpürge üreticisi iRobot'un hisseleri ise şirketin iflas başvurusu haberinin ardından yüzde 72,7 değer kaybetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Ekonomi
BES: Memur ailesinin açlık sınırı 39 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 97 bin liraya dayandı
BES: Memur ailesinin açlık sınırı 39 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 97 bin liraya dayandı
BYD uyarıyor: 2030 yılına kadar Çin'de 20'den az marka hayatta kalacak
BYD uyarıyor: 2030 yılına kadar Çin'de 20'den az marka hayatta kalacak