İflas haberi geldi: New York borsası düştü

New York borsasında haftanın ilk işlem gününde endeksler düşüşle kapandı. ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporu ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi önemli veriler öncesinde yatırımcılar temkinli hareket etti.

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 48.416,74 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 6.816,52 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,59 düşüşle 23.057,41 puana indi.

Gözler faiz kararında: Borsa günü düşüşle tamamladı

VERİLER VE FED YORUMLARI TAKİP EDİLİYOR

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ekonomik göstergeleri ve Fed yetkililerinin yorumlarını yakından izlemeye devam ediyor. Açıklanan ilk verilere göre, New York Fed'in imalat endeksi aralık ayında eksi 3,9'a gerileyerek daralma sinyali verdi.

Borsa İstanbul haftaya yüksek başladı!

TESLA VE IROBOT'TA ZIT YÖNDE HAREKETLER

Kurumsal tarafta Tesla hisseleri, CEO Elon Musk'ın sürücüsüz taksi testlerine ilişkin açıklamalarının ardından yüzde 3,6 yükseldi. Robot süpürge üreticisi iRobot'un hisseleri ise şirketin iflas başvurusu haberinin ardından yüzde 72,7 değer kaybetti.