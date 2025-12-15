Borsa İstanbul haftaya yüksek başladı!

Küresel piyasalar teknoloji hisselerindeki endişelerle haftaya "satıcılı" başlarken, Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüksek başladı. BIST 100 endeksi, pozitif ayrışarak güne yüksek girdi. Gözler kritik direnç seviyelerinde...

Geçtiğimiz Cuma gününü alıcılı bir seyirle tamamlayan ve günü yüzde 0,69'luk değer kazancıyla kapatan Borsa İstanbul, yeni haftaya da moralli girdi. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa kıyasla 37,92 puan artış göstererek 11 bin 349 puana yükseldi. Açılışta kaydedilen artış oranı yüzde 0,34 oldu.

Sektörel bazda bakıldığında açılışın şampiyonu belli oldu. Yatırımcısına en çok kazandıran sektör yüzde 1,38'lik artışla "orman, kağıt ve basım" olurken, madencilik sektörü yüzde 1,41'lik düşüşle güne en kötü başlayan taraf oldu.

Borsanın lokomotifi sayılan ana endekslerde ise temkinli bir yükseliş hakimdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 0,07 oranında değer kazandı.

Yurt dışı piyasalarda, yapay zeka şirketlerine yönelik balon endişesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımların belirsizliği nedeniyle negatif bir hava hakimken, yurt içi piyasalar bu tablodan sıyrılarak kendi yolunu çizdi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin piyasaların radarında olacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puan seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak izleniyor.

