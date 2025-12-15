Borsa İstanbul haftaya yüksek başladı!

Geçtiğimiz Cuma gününü alıcılı bir seyirle tamamlayan ve günü yüzde 0,69'luk değer kazancıyla kapatan Borsa İstanbul, yeni haftaya da moralli girdi. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa kıyasla 37,92 puan artış göstererek 11 bin 349 puana yükseldi. Açılışta kaydedilen artış oranı yüzde 0,34 oldu.

SEKTÖREL DURUM

Sektörel bazda bakıldığında açılışın şampiyonu belli oldu. Yatırımcısına en çok kazandıran sektör yüzde 1,38'lik artışla "orman, kağıt ve basım" olurken, madencilik sektörü yüzde 1,41'lik düşüşle güne en kötü başlayan taraf oldu.

Borsanın şampiyonu belli oldu: Yatırımcısına tam yüzde 33 kazandırdı

Borsanın lokomotifi sayılan ana endekslerde ise temkinli bir yükseliş hakimdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 0,07 oranında değer kazandı.

DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI: İŞTE TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Yurt dışı piyasalarda, yapay zeka şirketlerine yönelik balon endişesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımların belirsizliği nedeniyle negatif bir hava hakimken, yurt içi piyasalar bu tablodan sıyrılarak kendi yolunu çizdi.

Borsa haftanın son gününe yüksek başladı

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin piyasaların radarında olacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puan seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak izleniyor.