Borsanın şampiyonu belli oldu: Yatırımcısına tam yüzde 33 kazandırdı

Borsa İstanbul'da hareketli bir hafta geride kaldı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda ortalama yüzde 2,76 değer kazanarak 11 bin 311 puan seviyesinden kapanış yaptı. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen endeks, en düşük 11 bin 74 puanı görürken, en yüksek 11 bin 330 puanı test etti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ RÜZGARI ARKASINA ALDI

Sektörel bazda bakıldığında haftanın yıldızı teknoloji hisseleri oldu. Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 6,38'lik sert yükselişle 26 bin 369 puana çıktı. Hizmetler endeksi yüzde 3,64, mali endeks yüzde 2,46 ve sanayi endeksi ise yüzde 2,01 oranında prim yaparak haftayı artıda kapattı.

HAFTANIN 'KRALI' KUYAŞ OLDU: YÜZDE 33 ARTIŞ!

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında yatırımcısını en çok sevindiren şirket KUYAŞ Gayrimenkul oldu. Hisse senedi, bir hafta içinde yüzde 33,20 değer kazanarak listenin zirvesine oturdu.

KUYAŞ'ı takip eden diğer kazandıranlar ise şöyle sıralandı:

Coca-Cola İçecek: Yüzde 15,49 artış.

Medical Park Hastaneler Grubu: Yüzde 10,43 artış.

YATIRIMCISINI ÜZEN HİSSELER: ZİRVEDE KONTROLMATİK VAR

Borsada kazananlar kadar kaybedenler de vardı. Haftanın en çok kan kaybeden hissesi, yüzde 16,31'lik düşüşle Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik oldu.

Yatırımcısını üzen diğer hisseler ise şunlar oldu:

OBASE Bilgisayar: Yüzde 14,09 değer kaybı.

Global Ports Holding: Yüzde 12,18 değer kaybı.

PİYASANIN EN DEĞERLİSİ ASELSAN

Öte yandan Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri de belli oldu. ASELSAN 930 milyar 240 milyon liralık piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken, onu 589 milyar lira ile Garanti BBVA ve 480 milyar lira ile Enka İnşaat takip etti.