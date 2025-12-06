Borsanın şampiyonları belli oldu: Parayı oraya yatıran uçtu!

Borsa İstanbul'da haftalık performanslar belli oldu. Yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli olurken BIST 100 11 puanı aştı.

Ekonomik verilerin gölgesinde geçen haftada Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürdü. BIST 100 endeksi, psikolojik sınır olan 11 bin puanı aşarak haftayı yüzde 1'lik değer kazancıyla tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, 1-5 Aralık 2025 haftasını yüzde 1 oranında artışla 11 bin 7,37 puandan kapattı. Hafta boyunca en düşük 10 bin 870, en yüksek ise 11 bin 201 puanı test eden endeks, küresel gelişmeler ve yurt içindeki veri akışına rağmen kritik eşiğin üzerinde kalmayı başardı.

BANKALAR VE HOLDİNGLER SIRTLADI

Sektörel bazda bakıldığında, finans devlerinin yükselişi dikkat çekti. Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 3 oranında prim yaparken, holding endeksi yüzde 3,85 ve sanayi endeksi yüzde 2,93 oranında değer kazanarak borsayı yukarı taşıdı.

EFOR YATIRIM UÇUŞA GEÇTİ

BIST 100’de yer alan hisseler arasında haftanın şampiyonu, yüzde 42,41'lik rekor artışla Efor Yatırım (EFOR) oldu. Bu hisseyi yüzde 18,12'lik yükselişle Aksa Enerji (AKSEN) ve yüzde 15,86 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) takip etti.

Yatırımcısını en çok üzen taraf ise faktoring sektörü oldu. Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisseleri yüzde 33,79 oranında eriyerek haftanın en çok kaybettireni oldu. Kontrolmatik (KONTR) yüzde 7,07 ve Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) yüzde 5,16 düşüşle haftayı kapattı.

Piyasa değeri açısından zirvedeki isim değişmedi. ASELSAN (ASELS), 858 milyar 192 milyon TL'lik değeriyle Borsa İstanbul'un en kıymetli şirketi konumunu korudu. Onu 594 milyar 300 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) ve 478 milyar 500 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) izledi.

PARA BANKALARDA DÖNDÜ

Geçen hafta işlem hacmi 740 milyar 667 milyon TL seviyesine yükselirken, yatırımcının ilgisi bankalarda yoğunlaştı. En çok işlem gören hisseler sıralamasında ilk üçü bankalar paylaştı:

Akbank (AKBNK): 60 milyar 431 milyon TL

İş Bankası (ISCTR): 56 milyar 871 milyon TL

Yapı Kredi Bankası (YKBNK): 50 milyar 859 milyon TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

