Borsa yükselişe geçti

Borsa yatırımcısının gözü kulağı Çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı resmi enflasyon verisine kilitlenmişken, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri piyasaya can suyu oldu. İstanbul'da perakende fiyat artışının "sınırlı" kalması ve Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 3,7 büyüdüğünün açıklanması, Borsa İstanbul'da ibreyi yukarı çevirdi.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Günün ilk yarısında yükseliş trendine giren BIST 100 endeksi, saat 13.00 sularında önceki kapanışa göre 163,11 puanlık artışla 11.061,81 seviyesine tırmandı. Toplam işlem hacminin 65,2 milyar lirayı bulduğu piyasada, aslan payını yine bankalar aldı. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aşarken, holding endeksi de yüzde 1,03 oranında değer kazandı.

Sektörel bazda en çok kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Teknik analizlere göre endekste 11.200 ve 11.300 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanları ise destek noktası olarak izleniyor.

BÜYÜME RAKAMLARI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Piyasaları hareketlendiren bir diğer veri ise büyüme rakamları oldu. Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 oranında büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre büyüme hızı yüzde 1,1'de kaldı. Oysa ekonomistler, büyümenin yıllık bazda yüzde 3,97 olacağını öngörmüştü.

Beklentinin altında kalan büyüme verisine rağmen borsadaki bu coşku dikkat çekti.

KÜRESEL PİYASALARDA FED RÜZGARI

Dış piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı sinyalleriyle karışık bir seyir izleyen küresel piyasalara rağmen Borsa İstanbul, iç dinamiklerle pozitif ayrıştı.