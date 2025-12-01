Son dakika | İstanbul enflasyonu belli oldu

İktidarın "düşecek" dediği enflasyon, vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO), mega kentin Kasım ayı enflasyon karnesini açıkladı. Verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,19 artarken, yıllık enflasyon yüzde 38,28 oldu. İstanbullunun en temel harcama kalemlerindeki artış sürerken, ayın zam şampiyonu alkollü içecekler ve tütün grubu oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından paylaşılan Kasım 2025 verileri, hayat pahalılığının hız kesmediğini bir kez daha belgeledi. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTO 2023=100), bir önceki aya kıyasla yüzde 1,19 oranında yükseliş kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre fiyatlardaki artış oranı ise yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

AYLIK ARTIŞ HIZ KESMEDİ

Perakende fiyat hareketleri, Kasım ayında da vatandaşın bütçesini zorlamaya devam etti. İTO verilerine göre; konut, gıda ve ulaştırma harcamalarındaki artışlar genel endeksi yukarı taşırken, sadece birkaç grupta sınırlı düşüşler yaşandı.

İTO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 Kasım ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,19 olarak gerçekleşmiştir. 2024 Kasım ayına göre 2025 Kasım ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 38,28 olarak gerçekleşmiştir."

ZAM ŞAMPİYONU ALKOL VE TÜTÜN

Kasım ayında İstanbullunun cebinden en fazla parayı alkollü içecekler ve tütün grubu çıkardı. Bir önceki aya göre bu gruptaki artış yüzde 2,59 oldu. Onu yüzde 2,30 ile konut harcamaları, yüzde 1,69 ile sağlık harcamaları ve yüzde 1,68 ile ev eşyası harcamaları takip etti.

Diğer harcama gruplarındaki artışlar ise şöyle sıralandı:

Çeşitli mal ve hizmetler: Yüzde 1,66

Eğlence ve kültür: Yüzde 1,41

Lokanta ve oteller: Yüzde 1,37

Gıda ve alkolsüz içecekler: Yüzde 1,28

Eğitim: Yüzde 0,02

GİYİM VE ULAŞTIRMADA SINIRLI DÜŞÜŞ

Enflasyon sepetinde düşüş gösteren nadir kalemler ise giyim ve ulaştırma oldu. Giyim ve ayakkabı harcamalarında yüzde 1,55, ulaştırma harcamalarında ise yüzde 0,03 oranında sınırlı bir azalış izlendi. Haberleşme harcamalarında ise herhangi bir fiyat değişimi kaydedilmedi.

İTO, fiyat endeksindeki bu değişimin nedenlerini; alkollü içecekler ve tütün grubundaki önceki ay zamlarının yansıması, gıdadaki mevsimsel etkiler ve konut ile ev eşyası kalemlerindeki fiyat artışları olarak açıkladı.