Mehmet Şimşek de enflasyona dayanamadı yeni hedefini açıkladı

Halk çarşı pazarda filesini dolduramazken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da pembe tablolar çizmeye devam etti. Kamu harcamalarında büyük tasarruf yaptıklarını iddia eden Şimşek, "Bütçede arzuladığımız yere geldik" dedi.

"BÜTÇEDE ARZULADIĞIMIZ YERE GELDİK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) İngiltere Halk Buluşması'nda konuştu. Şimşek, kamu harcamalarındaki tasarruf genelgesinin etkilerini överek, bütçede disiplin sağladıklarını savundu.

Şimşek, "Eskiden tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranı yüzde 4,6 idi. Biz şimdi bunu yüzde 3 civarına indirdik. Yani bütçeye oranla neredeyse yüzde 30 civarında bu tür cari harcamalarda azaltma yaptık. Onun için bütçede arzuladığımız yere geldik" ifadelerini kullandı.

Finansal istikrar kimin istikrarı? Enflasyonu da borcu da halk yüklendi!

Şimşek'in "arzuladığımız yere geldik" derken akıllara asgari ücret görüşmeleri geldi. Şimşek yönetimi kemer sıkma politikasını yine halka mı yükleyecek? Asgari ücrete zam sınırlı mı kalacak? Bakan, bütçede oluşan yeni alanı altyapıya ve verimli alanlara harcayacaklarını belirtirken, dar gelirlinin durumu hakkında somut bir rahatlama sinyali vermedi.

ENFLASYON HEDEFİNİ AÇIKLADI

Fiyat istikrarını öncelik olarak belirlediklerini söyleyen Şimşek, enflasyon hedeflerini de açıkladı. Bakan, "Enflasyon bu yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek sene de enflasyonu çok büyük ihtimalle yüzde 20 ve 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki sene de tek haneye" dedi. Ekonomi yönetimi enflasyon hedefini geçtiğimiz aylarda yüzde 30'un altı olarak açıklamıştı.

FOSİL YAKITA 1 TRİLYON DOLAR GİTMİŞ

Türkiye ekonomisi için yeşil dönüşümün zorunluluk olduğuna işaret eden Şimşek, enerji faturasının ağırlığını şu sözlerle anlattı:

"Türkiye, son 24 yılda doğal gaz ve petrol benzeri fosil yakıt ithalatına bir trilyon dolar ödedi. Bizim toplam borcumuz 550 milyar doların altında. Yani toplam borcumuzun iki katı kadar bir meblağı fosil yakıt ithalatına ödedik."

İNGİLTERE İLE YENİ ANLAŞMA YOLDA

Şimşek, İngiltere ile yürütülen serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinde son aşamaya gelindiğini duyurdu. Yeni anlaşmanın sadece sanayi mallarını değil; hizmetleri, kamu alımlarını ve tarım ürünlerini de kapsayacak genişlikte olacağı belirtildi.

"2026 REFORM YILI OLACAK"

Türkiye'nin risk priminin 700 baz puandan 240 baz puanın altına gerilediğini kaydeden Şimşek, 2026 yılının bir reform yılı olacağını iddia etti. Şimşek, "Kazanımlarımızın kalıcı olabilmesi için mutlaka bunun yapısal dönüşümle ve yapısal reformlarla desteklenmesi lazım" diye konuştu.