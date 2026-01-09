Cevdet Yılmaz'dan emekli aylığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da ekonomi basınıyla bir araya gelerek gündemin en sıcak başlıklarına dair kritik açıklamalarda bulundu. Yılmaz, aylıklarından BES’teki devlet katkısına, altın alımındaki nakit sınırından enflasyon hedeflerine kadar geniş bir perspektifte hükümetin yol haritasını paylaştı.

En düşük emekli aylığını açıkladı: İktidar medyası refah payını duyurdu

9 Ocak 2026 sabahı gerçekleştirilen buluşmada Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetiminin "sosyal hassasiyetler ile bütçe disiplini" arasındaki ince çizgide hareket ettiğini vurguladı.

EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI

Milyonlarca emeklinin beklediği artış oranına ilişkin çalışmaların Hazine ve Çalışma bakanlıkları eşgüdümünde sürdüğünü belirten Yılmaz, kararın TBMM sürecinde netleşeceğini söyledi.

Dün AKP grubunun toplantısının ardından emekli aylıklarına düzenlemenin bugün Meclis'e getirilmesi bekleniyor.

Yılmaz'ın açıklamalarına göre düzenleme, emekli beklentileri ile bütçe dengeleri arasında "optimum bir noktada" olacak.

Yılmaz, "Bütçe dengelerimizi bozmadan, emeklilerimize duyarsız kalmadan bir karar oluşmasını bekliyoruz" dedi.

ZAM FARKI

SSK ve Bağ-Kur ile memur emeklileri arasındaki zam farkının, 6 aylık periyotlar bazında bakıldığında yıl genelinde dengelendiğini savundu.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Yıl sonu enflasyonunun hedeflerin üzerinde gelmesine rağmen, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinde şu an için bir revizyon düşünülmüyor.

2026 Hedefi: Bu yıl (2026) için enflasyonda %20’nin altı hedeflenmeye devam ediyor.

Hizmet Enflasyonu: Kira ve eğitim kalemlerindeki baskı hissedilse de genel eğilimin dezenflasyon yönünde olduğu vurgulandı.

BES'DE DEVLET KATKISININ AZALTILMASI

BES’teki devlet katkısının %30’dan %20’ye düşürülmesi ve altında nakit sınırı getirilmesiyle ilgili Yılmaz şunları kaydetti:

"Yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesi BES'in teşvik edilmediği anlamına gelmiyor, yüzde 20 de oldukça iyi bir teşvik aslında. Biz tabii ki bu bireysel emeklilik sistemini destekliyoruz, bu nedenle de bütçemizde önemli bir rakamı bu destek için ayırmış durumdayız."

Tasarrufun artırılmasının önemine işaret eden Yılmaz, "Türkiye'de finansal sistemde en fazla gelişme potansiyeli olan alanlardan biri sigortacılık. Yeterince potansiyelimizi henüz harekete geçirebilmiş değiliz bana göre. Bu ne kadar gelişirse toplam finansal istikrarımıza da katkısı olur, tasarruf oranlarımız artmış olur. Bu anlamda BES'i önemli bir miktarda ve kaynakla bütçeden desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.