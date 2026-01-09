En düşük emekli aylığını açıkladı: İktidar medyası refah payını duyurdu

En düşük emekli aylığını açıkladı: İktidar medyası refah payını duyurdu
Yayınlanma:
Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamda. Enflasyon farkı ile en düşük emekli aylığını 19 bin liraya yaklaşırken, iktidar medyası refah payını duyurdu.

Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği kritik zirvenin ayrıntıları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilmesi beklenen %12,19’luk enflasyon farkı yerine, memur emeklilerine verilen %18,6’lık artış oranının uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in katılımıyla dün Ankara'da yapılan toplantıda "refah payı" formülü kabul edildi. Çalışma Bakanı Işıkhan, "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ortak bir neticeye ulaştık" mesajıyla yeni düzenlemenin hayata geçeceğini duyurdu.

ZAM SENARYOLARI VE KESİNLEŞEN MİKTAR

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin haberine göre masa iki farklı yol haritası vardı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda "eşit zam" senaryosu tercih edildi:

SenaryoArtış OranıYeni En Düşük MaaşBütçe Maliyeti (6 Ay)
Enflasyon Farkı$\%12,19$18.939 TL60 Milyar TL
Kesinleşen (Refah Payı)$\%18,6$20.020 TL70 Milyar TL

Bu düzenlemeden yararlanacak emekli sayısı, kapsamın genişlemesiyle birlikte 4 milyon 692 bin kişiye ulaştı.

TORBA YASADA NELER VAR?

AKP tarafından bugün Meclis’e sunulacak olan 15 maddelik yasa teklifinde sadece emekli zammı yer almıyor. İşveren maliyetlerini düşürmeye yönelik şu adım da pakete eklendi:

Asgari Ücret İşveren Desteği: 1.000 TL’den 1.270 TL’ye yükseltiliyor.

ÖDEME TAKVİMİ

Yasa teklifinin hızla yasalaşması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni zamlı maaşlarını (20.020 TL üzerinden) aşağıdaki takvime göre alacaklar:

Tahsis No sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis No sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis No sonu 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis No sonu 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis No sonu 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis No sonu 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis No sonu 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis No sonu 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis No sonu 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis No sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Ekonomi
SPK’dan Halka arza onay: Fiyat belli oldu
SPK’dan Halka arza onay: Fiyat belli oldu
Geleceğin SUV'u Japonya'dan : İç mekânı evinizin salonunuzu aratmıyor!
Geleceğin SUV'u Japonya'dan : İç mekânı evinizin salonunuzu aratmıyor!