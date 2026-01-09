En düşük emekli aylığını açıkladı: İktidar medyası refah payını duyurdu

Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği kritik zirvenin ayrıntıları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilmesi beklenen %12,19’luk enflasyon farkı yerine, memur emeklilerine verilen %18,6’lık artış oranının uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in katılımıyla dün Ankara'da yapılan toplantıda "refah payı" formülü kabul edildi. Çalışma Bakanı Işıkhan, "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ortak bir neticeye ulaştık" mesajıyla yeni düzenlemenin hayata geçeceğini duyurdu.

ZAM SENARYOLARI VE KESİNLEŞEN MİKTAR

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin haberine göre masa iki farklı yol haritası vardı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda "eşit zam" senaryosu tercih edildi:

Senaryo Artış Oranı Yeni En Düşük Maaş Bütçe Maliyeti (6 Ay) Enflasyon Farkı $\%12,19$ 18.939 TL 60 Milyar TL Kesinleşen (Refah Payı) $\%18,6$ 20.020 TL 70 Milyar TL

Bu düzenlemeden yararlanacak emekli sayısı, kapsamın genişlemesiyle birlikte 4 milyon 692 bin kişiye ulaştı.

TORBA YASADA NELER VAR?

AKP tarafından bugün Meclis’e sunulacak olan 15 maddelik yasa teklifinde sadece emekli zammı yer almıyor. İşveren maliyetlerini düşürmeye yönelik şu adım da pakete eklendi:

Asgari Ücret İşveren Desteği: 1.000 TL’den 1.270 TL’ye yükseltiliyor.

ÖDEME TAKVİMİ

Yasa teklifinin hızla yasalaşması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni zamlı maaşlarını (20.020 TL üzerinden) aşağıdaki takvime göre alacaklar:

Tahsis No sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis No sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis No sonu 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis No sonu 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis No sonu 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis No sonu 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis No sonu 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis No sonu 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis No sonu 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis No sonu 0 olanlar: 26 Ocak