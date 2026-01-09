Sanayi üretiminde toparlama sinyali

Sanayi üretiminde toparlama sinyali
Yayınlanma:
TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. İki aydır üst üste daralan sanayi üretimi, Kasım ayında beklentileri aşarak yüzde 2,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 sanayi üretimi verilerini paylaştı.

Sanayi üretimi, özellikle imalat sanayisindeki canlanmanın etkisiyle yeniden büyüme patikasına girdi. Geçtiğimiz aylardaki durgunluğun ardından gelen bu yükseliş, ekonomik aktivitedeki toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖREL PERFORMANS

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayisinin hem yıllık hem de aylık bazda büyümeyi sırtladığı görülüyor. Buna karşın elektrik ve gaz sektöründe daralma devam ediyor.

Sektörel Değişim Tablosu (Kasım 2025):

SektörYıllık Değişim (Aynı aya göre)Aylık Değişim (Önceki aya göre)
Toplam Sanayi Üretimi$+\%2,5$-
İmalat Sanayisi$+\%2,7$$+\%3,1$
Madencilik ve Taş Ocakçılığı$+\%0,2$$-\%4,8$
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme$-\%2,0$$-\%0,5$

İMALAT SANAYİDE SIÇRAMA

Kasım ayının en dikkat çekici verisi, imalat sanayi endeksinin bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artış göstermesi oldu. Bu durum, fabrikalardaki sipariş ve üretim hacminin kış aylarına girerken ivme kazandığını gösteriyor.

Madencilik sektöründe ise aylık bazda yaşanan yüzde 4,8’lik sert düşüş, genel endeksteki artışı bir miktar sınırladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

