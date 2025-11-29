Borsa İstanbul'da yatırımcısını hüsrana uğrattılar!

Ekonomideki belirsizlikler Borsa İstanbul'da da kendini hissettiriyor. BIST 100 endeksi, hafta boyunca 11 bin puan direncini kırmak için çabalasa da nefesi yetmedi. Sanayi hisselerindeki kan kaybı dikkat çekerken, endeks haftayı yüzde 0,22'lik düşüşle 10 bin 898 puandan kapattı.

Borsaya girer girmez hisseleri tavan oldu

Borsa İstanbul’da yatırımcının yüzü bu hafta da tam anlamıyla gülmedi. 24-28 Kasım 2025 işlem haftasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, en düşük 10 bin 816,41 puanı, en yüksek ise 11 bin 032,53 puanı test etti. Küresel veri akışı ve gündemdeki gelişmelerin baskıladığı piyasada, 11 bin puanın üzerinde kalıcılık sağlama çabaları yine sonuçsuz kaldı.

SANAYİ ÇAKILDI, BANKALAR TUTUNDU

Sektörel bazda bakıldığında sanayi endeksinin durumu iç açıcı değil.

Geçen hafta kapanışına göre sanayi endeksi bu hafta yüzde 2,76 oranında değer kaybederek yatırımcısını üzerken, bankacılık endeksi yüzde 5,54'lük primle borsayı ayakta tutmaya çalıştı. Holding endeksinde ise yüzde 0,58'lik sınırlı bir artış yaşandı.

HALKBANK HAFTAYA DAMGA VURDU

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın yıldızı Halk Bank oldu. Halk Bankası (HALKB) hisseleri yüzde 20,91'lik sert yükselişle haftanın en çok kazandıranı unvanını aldı.

Borsanın 3 kazandıranı! Yatırımcısı sevindi

Onu yüzde 17,55 artışla Oba Makarna (OBAMS) ve yüzde 13,01 primle Katılım Evim (KTLEV) izledi.

YATIRIMCISINI EN ÇOK ÜZEN HİSSELER

Listenin kaybedenler kulübünde ise sert düşüşler göze çarptı. Batı Çimento (BTCIM) yüzde 16,26'lık değer kaybıyla haftanın en çok kaybettireni oldu. Grainturk Holding (GRTHO) yüzde 13,08 ve Türk Altın İşletmeleri (TRALT) yüzde 12,65'lik düşüşlerle yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.

PİYASANIN EN DEĞERLİLERİ

Borsa İstanbul'un en değerli şirketi koltuğunda 836 milyar 304 milyon TL piyasa değeriyle ASELSAN (ASELS) oturmaya devam etti. ASELSAN'ı 583 milyar 380 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) ve 476 milyar 400 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) takip etti.

EN ÇOK İŞLEM HACMİ THY'DE

Geçen hafta BIST 100 genelinde işlem hacmi 619 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Hisseler bazında bakıldığında ise Türk Hava Yolları (THYAO) 48 milyar 150 milyon TL ile en çok işlem gören kağıt oldu. İş Bankası (ISCTR) 36 milyar 592 milyon TL ve Akbank (AKBNK) 35 milyar 576 milyon TL işlem hacmiyle THY'yi izledi.