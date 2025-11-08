Borsanın 3 kazandıranı! Yatırımcısı sevindi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,43 düşüşle 10.924,53 puandan tamamladı. 3–7 Kasım 2025 haftasında endeks en düşük 10.848,97, en yüksek 11.152,28 puanı gördü. Haftanın son işlem gününde yüzde 1’in üzerinde değer kaybı yaşanırken, ekonomik veriler ve bilançolar hisse bazlı hareketliliği artırdı.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELİRKEN SANAYİ GERİLEDİ

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta bankacılık endeksi yüzde 0,35 artarken, sanayi endeksi yüzde 1,17 oranında geriledi. Şirket bilançoları ve makroekonomik gelişmeler, piyasalarda yönü belirleyen ana unsur oldu.

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 3 HİSSESİ

BIST 100 endeksinde yer alan hisseler arasında en çok kazandıran şirketler şöyle sıralandı:

Işıklar Enerji Holding (IEYHO) – yüzde 40,01

Destek Finans Faktoring (DSTKF) – yüzde 12,25

Çan2 Termik (CANTE) – yüzde 11,98

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise:

Grainturk Holding (GRTHO) – yüzde 28,66

Tofaş (TOASO) – yüzde 12,96

Kocaer Çelik (KCAER) – yüzde 12,53

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında:

ASELSAN (ASELS), 844 milyar 56 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.

Garanti BBVA (GARAN), 560 milyar 700 milyon TL ile ikinci sırada.

Enka İnşaat (ENKAI) ise 467 milyar 400 milyon TL piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA İŞLEM GÖREN HİSSELER

BIST 100 endeksinde geçen hafta toplam işlem hacmi 618 milyar TL’yi aştı.

Türk Hava Yolları (THYAO), 41,4 milyar TL işlem hacmiyle ilk sırada yer aldı.

Onu Ereğli Demir Çelik (EREGL), 36,7 milyar TL ile,

İş Bankası (ISCTR) ise 30,9 milyar TL ile izledi.