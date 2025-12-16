Bir sene farkla emekli olanların maaşına düzenleme sinyali! Rapor hazırlandı

Emeklilikte, prim gün sayısından prim miktarına kadar her şartı aynı olan ancak bir 2024 biri ise 2025'te yapılan emeklilik başvurularında yüzde 30'luk fark çıkıyor. Emeklilikte bir sene farkı nedeni ile oluşan maaş farkına düzenleme sinyali geldi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ise aynı hukuki ve fiili koşullara sahip bireyler arasında, yalnızca 2024 ve 2025 yılları arasındaki başvuru tarihine bağlı olarak yaklaşık yüzde 30 emekli maaş farkı oluşmasının adil olmadığını kaydetti.

Mehmet Şimşek: Çalışanın ve emeklinin hep yanında olduk!

Konuya ilişkin bir rapor sunan Akarca "Emekli aylıklarının bir önceki yıl bağlanan aylıklardan daha düşük olmamasına ilişkin açık, basit ve net bir yasal düzenlemenin varlığı elzemdir." dedi.

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışanın kâbusu gerçeğe dönüştü. "2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olsam?" sorusu kafaları kurcalarken, hazırlanan rapor iki yıldaki farkı ortaya koydu.

Ankara'da düzenlenen toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) hazırladığı "Başvuru Tarihine Göre İşçi Emekli Aylıklarındaki Farklar" başlıklı özel rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, sosyal güvenlik sistemindeki büyük bir adaletsizliği gözler önüne serdi. Aynı prim gününe ve çalışma şartlarına sahip işçilerin, sırf dilekçe tarihleri farklı diye mağdur oldukları tescillendi.

"YÜZDE 30'LUK FARK HAKKANİYETLİ DEĞİL"

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, vatandaşın yaşadığı bu belirsizliğin sistemi zedelediğini vurguladı. Eline geçen paranın bir imza tarihiyle nasıl eridiğini anlatan Akarca, şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Aynı hukuki ve fiili koşullara sahip bireyler arasında, yalnızca 2024 ve 2025 yılları arasındaki başvuru tarihine bağlı olarak yaklaşık yüzde 30 oranında bir emekli maaş farkı oluşması, hakkaniyet açısından tartışmalı bir durum ortaya çıkarmaktadır."

İsa Karakaş kulislerden verdi kara haberi: Emeklinin çilesi katlanacak!

Akarca, emekliliğin zorlu bir çalışma hayatının ödülü olduğunu belirterek, bu ödülün zamanlamaya bağlı olarak büyük oranda değişmesinin "adalet duygusunu zedelediğini" ifade etti.

"YASAL DÜZENLEME ŞART: MAAŞ DÜŞMEMELİ"

Vatandaşların sistemin öngörülebilirliğine dair kaygılarını gidermek için çözüm reçetesini de sunan Akarca, yasa koyuculara seslendi.

Akarca çözüm önerisini şu sözlerle dile getirdi: "Emekli aylıklarının bir önceki yıl bağlanan aylıklardan daha düşük olmamasına ilişkin açık, basit ve net bir yasal düzenlemenin varlığı elzemdir. Amaç, hem mevcut mağduriyet algısını azaltmak hem de sosyal güvenlik sisteminin adalet ve eşitlik temelinde mali olarak sürdürülebilir daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamaktır."

KAYIT DIŞI TEHLİKESİ: ZORLA EMEKLİ EDİYORUZ!

Mevcut sistemin insanları istemedikleri halde erkenden emekli olmaya zorladığına dikkat çeken Akarca, bunun tehlikeli bir yan etkisine de işaret etti. Normalde çalışmaya devam edecek nitelikli personelin, sırf yüksek maaşı kaçırmamak için emekli olup kayıt dışı çalışmaya yönelebileceği uyarısında bulundu.

Faturasını ödeyemeyen emekli zammı kabul etmedi! "Bana vermesin kendinin olsun"

Akarca, "Sistemin işleyişi sadece hukuki dayanaklara değil, aynı zamanda adil ve öngörülebilir sonuçlara da dayanmalıdır" diyerek kalıcı çözümün sadece bugünü değil yarını da kurtaracağını vurguladı.

Programda, AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ve Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün yer aldı.