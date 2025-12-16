Faturasını ödeyemeyen emekli zammı kabul etmedi! "Bana vermesin kendinin olsun"

Faturasını ödeyemeyen emekli zammı kabul etmedi! "Bana vermesin kendinin olsun"
Osmaniye’de yurttaşlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarifenin değişecek olmasına isyan etti. Bir vatandaş, "Emekliyim yine gelip burada çalışıyorum. Yetiştiremiyorum, ne yapayım başka? Zam gelirse ne yapacağım ki yorganın altına bürünüp yatacağım, başka yapacak bir şey yok" ifadelerini kullanarak durumu eleştirdi.

Yeni yılın ilk gününde yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üstüne çıkan mesken aboneleri devlet desteği alamayacak. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, elektrikte yapılacak düzenlemeye tepki gösterirken bir yurttaş, "Gelirimiz hiç çok şu anda, çalıştığımız iş durdu. İşler de yok, hiç tadı yok. Elektrik faturasını ödeyemeyiz. Ne yapacaksın ki fatura geldi mi kesilip kalacak mecbur, ödeyemeyiz." dedi.

“EMEKLİYİM, YETİŞEMİYORUM”

Başka bir yurttaş da değişikliği kabul etmediğini ifade ederek "Zammı kabul etmiyorum ben. Ben zaten fatura fiyatını ödeyemiyorum, iş yok. Bir de tutup elektrik parası ver, doğalgaz parası ver, su parası ver, ne yapacağım ben? Bundan başka benim yapacağım bir iş yok. Emekliyim, verdiği zam batsın, kendinin olsun o zam. Bana vermesin o zammı. Kendi malına zam yapmasın, petrole yapmasın, gübresine yapmasın, benden de istemesin o parayı. Elektrik, doğal gaz başka bir şeyim yok. Elimle geçinen bir adamım. Emekliyim, yine gelip burada çalışıyorum. Yetiştiremiyorum, ne yapayım başka? Zam gelirse ne yapacağım ki yorganın altına bürünüp yatacağım, başka yapacak bir şey yok." ifadelerine yer verdi.

“ALLAH’TAN KORKAR ADAM”

Başka bir emekli ise, "Ne diyeyim ki? Allah'tan korkar adam. Ne diyeyim? Bu fakir fukara ne yapacak? Zaten verdiği bir maaş değil ki. Emekliyim, o parayı elektiğe mi vereyim, kiraya mı vereyim, ne yapayım? Ne yaparsın o parayla?" sözlerini sarf etti.

"ÖDEYEMEYECEĞİZ, İMKAN YOK"

Bir başka vatandaş vatandaş da "Depremzedeyim, TOKİ'ye çok şükür taşındım, evimiz çıktı ama merkezi sistem olduğu için ısınmada problem yaşıyoruz. Bunu hızlandırılmasını istiyoruz üşüyoruz. Mecburen elektriğe yükleniyoruz, elektrikli soba kullanıyoruz. Faturalarda çok zorlanacağız ödemelerde. Ödeyemeyeceğiz yani, imkan yok" dedi.

Kaynak:ANKA

