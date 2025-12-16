Canı çekti alamadı! Hepsi oraya koştu: Umut fakirin ekmeği ye Memet ye

Vatandaşlar ekonomik darboğazı iliklerine kadar hissederken yılbaşı öncesi hareketlilik yaşanması beklenen Eminönü'nde ortaya çıkan tablo vahameti bir kez daha gösterdi. Kimi kestane canı çekti alamadı, kimi sağlıktan kimi adaletten dert yandı. Maddi zorluklarından kurtulma umudunu piyangoya bağlayanların ise hepsi oraya koştu... Umut fakirin ekmeği ye Memet ye!

Ekonomik kriz sadece TÜİK'in verilerinde kendini göstermezken yeni yıl öncesinde Eminönü'nde gezinen vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Özellikle emekliler yeni yıldan umutsuz olduğunu ifade ederken bazı vatandaşlar 2026’dan umutlu olduklarını söyledi. Ancak o umudu da şans oyunlarına bıraktı.

CANI ÇEKTİ ALAMADI!

Uzatılan miktofona dert yanan vatandaşlar Türkiye'nin farklı sorunlarını dile getirirken ortak dert olan ekonominin geldiği durumu ise canı kestane çekip alamayan bir emeklinin sözleri ortaya koydu.

O vatandaş şunları söyledi:

“Ben emekli olarak, umutlu değilim. Bir sürü şey var. Mesela sağlık konusunda, randevu almaya çalışıyorum alamıyorum. Onun dışında emeklilerin yaşam standardı belli. Mesela şimdi kestaneciye baktım, alamadım. Canım çekti, alamadım işte... 7 tane torunum var. Bayram geliyor, seyran geliyor, yılbaşı geliyor, çocuklara birer tane ufacık bir hediye almaya çalışsan maaşın yetmiyor. Hak, hukuk meselesi (var); kızlarımızın, kadınlarımızın güvenliği noktasında bayağı bir sıkıntı var; çözüm yok. Bir sürü örnekler verilebilir, onun için hiç umutlu değilim”

“Ekonomi düzelsin; huzur, mutluluk... İnsanca yaşamak istiyoruz yani. Daha düzgün bir hayat olsun herkese”

UMUT FAKİRİN EKMEĞİ YE MEMET YE! HEPSİ ORAYA KOŞTU...

Vatandaşların büyük bölümünün 2026’dan ortak beklentisi ekonominin düzelmesi olurken yılbaşı öncesinde umudunu ünlü piyango bayisinden aldığı bilete bağlayanlar kurtuluşun ekonomi yönetiminde görülmediğini de ortaya koydu.

Bir vatandaş yeni yıldan beklentisini, “İnsanca yaşamak istiyoruz yani. Daha düzgün bir hayat olsun herkese” şeklinde dile getirken bir diğeri ise "Ekonomi pek düzelmez de, diğer şeyler düzelse...” dedi.

Her sene bilet aldığını ve şu ana kadar hiç ikramiye kazanmadığını söyleyen bir vatandaş, ”Yine de deniyoruz, ne yapalım. Ya çıkarsa” dedi. Bir diğer vatandaş da her sene bilet aldığını söyleyerek, “Amortiden başka birşey çıktığı yok, öyle alıyoruz işte” dedi.

Piyango bileti sırasında bekleyen bir vatandaş ise, “2026’dan umudumuz var... Bu sene güzel değildi. Ekonomi bayağı düşüşlerde. Herşeye zam geliyor, bir şey alamıyorsun. Ev kiraları pahalı. (2026’da) iyiye gidebilir. Şans...” diye konuştu.

Bu sırada arka sırada bulunan bir diğer vatandaş ise, 2026’da bir çok şeyin değişmesini istese de hiçbir şeyin değişeceğine inanmadığını belirterek “Daha kötü olacağız” dedi.

Vatandaşlar şunları söyledi:

“2026’dan 2025’ göre çok büyük şeyler beklemiyorum. Hep bir umutla giriyoruz, yeni yıldan sağlık, mutluluk, huzur, güvenlik, bunları bekliyoruz. Maddi anlamda da refah bekliyoruz. Ama her yıl aynı şeyler oluyor. Umutlu muyum? Umutsuz yaşanmıyor; umudumuz var. Umarım güzel olur”

“Ortalık korkunç rezalet. Can güvenliğimiz yok, en önemlisi o. Ülke hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Cumhurbaşkanı da hemşehrim, kendisi de inşallah duyar buralardan. Vaziyet hiç güzel değil. Korkuyorum biz de mi içeri gireceğiz; herkes içerde. Kimsenin bir özgürlük hakkı yok; sağı da solu da içerilerde. Çok üzücü olaylar yaşanıyor ama niye böyle oldu anlayamıyoruz. İnşallah herşey feraha çıkar 2026’da”

“Ne olacak; emekli aç. Emekliye para vermiyor ki devlet. Kendilerine 40, 50 (bin) zam yapıyorlar, bize de yapsınlar. 80 yaşındayım bak, oğlumun yanına sığınmışım. 16 bin 800 lirayla nasıl geçineceğim? Şimdi oradan bir simit alacağım öğle yemeği yiyeceğim. Yazık değil mi ya? Yazıklar olsun devlete, başka hiçbir şey demiyorum”

“Güzel günler olsun... Ekonomik sıkıntı herkesin bildiği, yaşadığı birşey. Gitgide kötüye gidiyoruz. Uğraşılmıyor. Her şey de burada söylenmiyor. Söylenecek çok şey var ama söylenmiyor”

“Hayatım şu an stabil. Ufak tefek sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar başta geliyor. Geçim sıkıntısı diye bir dert var. İnşallah 2026’da bunların hepsi düzelecek, temennimiz o. Gençler olarak umudumuz bu”

