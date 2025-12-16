Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emlak piyasasının merakla beklediği Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Veriler, sektörde yaprak kımıldamadığını gözler önüne serdi. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 adede düştü. Bu rakamla birlikte piyasalarda Haziran ayından bu yana görülen en düşük seviye kayıtlara geçti.

İSTANBUL ZİRVEDE

Satışların il bazlı dağılımına bakıldığında ise klasik tablo değişmedi. Konut satışının en yoğun olduğu il 24 bin 234 satışla İstanbul olurken, onu 12 bin 706 satışla Ankara ve 8 bin 540 satışla İzmir takip etti. Listenin son sırasında ise sadece 78 konutun satıldığı Ardahan yer aldı.

KREDİ MUSLUKLARI KISILDI: İPOTEKLİ SATIŞLAR DÜŞÜŞTE

Bankaların kredi faizlerindeki yüksek seyri, ipotekli satışları doğrudan etkiledi. Kasım ayında ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde banka kredisiyle alınan evlerin payı yüzde 15,2'de kaldı.

Piyasadaki durgunluk sadece sıfır konutlarda değil, ikinci elde de hissedildi. Kasım ayında ikinci el konut satışları yüzde 8,9 oranında azalarak 94 bin 511 oldu. Sıfır (ilk el) konut satışları ise yüzde 5,4'lük kayıpla 46 bin 589 adede geriledi.

YABANCININ DA İLGİSİ AZALDI: LİDER RUSYA

Konut piyasasını besleyen yabancı yatırımcı ilgisinde de azalma var. Yabancılara yapılan satışlar Kasım'da yüzde 9,7 düşerek bin 943 oldu. Yabancıların en çok tercih ettiği iller İstanbul, Antalya ve Mersin olarak sıralanırken; ülke uyruklarına göre en fazla alımı 310 konutla Rusya vatandaşları yaptı. Onları Ukrayna ve Almanya vatandaşları izledi.