TÜİK açıkladı: En az konut satılan il belli oldu

TÜİK açıkladı: En az konut satılan il belli oldu
Yayınlanma:
TÜİK kasım ayı konut satış endeksini açıkladı. Buna göre, konut satışları Kasım 2025'te sert bir fren yaparak 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emlak piyasasının merakla beklediği Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Veriler, sektörde yaprak kımıldamadığını gözler önüne serdi. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 adede düştü. Bu rakamla birlikte piyasalarda Haziran ayından bu yana görülen en düşük seviye kayıtlara geçti.

İSTANBUL ZİRVEDE

2019/06/01/istanbul039da-yollar-bos-kaldi-004.jpg

Satışların il bazlı dağılımına bakıldığında ise klasik tablo değişmedi. Konut satışının en yoğun olduğu il 24 bin 234 satışla İstanbul olurken, onu 12 bin 706 satışla Ankara ve 8 bin 540 satışla İzmir takip etti. Listenin son sırasında ise sadece 78 konutun satıldığı Ardahan yer aldı.

KREDİ MUSLUKLARI KISILDI: İPOTEKLİ SATIŞLAR DÜŞÜŞTE

Bankaların kredi faizlerindeki yüksek seyri, ipotekli satışları doğrudan etkiledi. Kasım ayında ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde banka kredisiyle alınan evlerin payı yüzde 15,2'de kaldı.

TCMB açıkladı: Konut satış fiyatları belli olduTCMB açıkladı: Konut satış fiyatları belli oldu

Piyasadaki durgunluk sadece sıfır konutlarda değil, ikinci elde de hissedildi. Kasım ayında ikinci el konut satışları yüzde 8,9 oranında azalarak 94 bin 511 oldu. Sıfır (ilk el) konut satışları ise yüzde 5,4'lük kayıpla 46 bin 589 adede geriledi.

YABANCININ DA İLGİSİ AZALDI: LİDER RUSYA

2022/11/04/talep-konut-sayisini-asti-konyaaltinda-4-kisiden-1i-yabanci-005.jpg

Konut piyasasını besleyen yabancı yatırımcı ilgisinde de azalma var. Yabancılara yapılan satışlar Kasım'da yüzde 9,7 düşerek bin 943 oldu. Yabancıların en çok tercih ettiği iller İstanbul, Antalya ve Mersin olarak sıralanırken; ülke uyruklarına göre en fazla alımı 310 konutla Rusya vatandaşları yaptı. Onları Ukrayna ve Almanya vatandaşları izledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Ekonomi
2026'da bakır fiyatları için şok tahmin!
2026'da bakır fiyatları için şok tahmin!
Vergi borçları açıklandı! Cem Uzan, Tosuncuk, Can Holding...
Vergi borçları açıklandı! Cem Uzan, Tosuncuk, Can Holding...