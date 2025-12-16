TCMB açıkladı: Konut satış fiyatları belli oldu

Son dakika açıklaması... Merkez Bankası kasım ayı konut satış fiyatlarını açıkladı. Fiyatların enflasyonun üzerinde arttığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Rakamlar, konut piyasasındaki ateşin sönmediğini ve fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü gösteriyor.

AYLIK ARTIŞ ENFLASYONU ÜÇE KATLADI

Merkez Bankası verilerine göre, konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini gösteren endeks, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artış kaydetti.

Bu oran, TÜİK'in aynı ay için açıkladığı yüzde 0,87'lik tüketici enflasyonunun (TÜFE) oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu tablo, konut fiyatlarında aylık bazda net bir "reel artış" yaşandığını gösterdi.

YILLIK BAZDA 'REEL' KAZANÇ DÖNEMİ

Geçen yılın aynı ayına göre kıyaslandığında ise fiyatlardaki artış yüzde 31,4 oldu.

Açıklanan rakamlara göre konut fiyatları, yıllık bazda reel olarak yüzde 0,3 oranında artış gösterdi.

TCMB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4, reel olarak ise yüzde 0,3 oranında artmıştır.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 204,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,3 oranında artış göstermiştir.

2025 yılı Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış göstermiştir.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Kasım 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,9 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlenmiştir."

