Uzmanlar açıkladı: Konut fiyatları ne olur?

Türkiye’de konut fiyatları, enflasyonun altında kalarak geçen yıl şubatta başlayan reel düşüş trendini eylül ayında da sürdürdü ve 20. aya ulaştı. TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, fiyatlar eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarken, enflasyon etkisinden arındırıldığında reel düşüş yüzde 0,8 olarak hesaplandı.

REEL DÜŞÜŞ 2024 ŞUBATTAN BU YANA DEVAM EDİYOR

2024 Şubat’ta başlayan düşüş, konut fiyatlarında reel anlamda yüzde 5,1 azalma ile başlamıştı. En yüksek düşüş oranı ise yüzde 14,9 ile 2024 Mayıs’ta görüldü. Konut fiyatları, eylül ayında KFE 195,7 değerine ulaşarak yıllık bazda yüzde 32,2 artış gösterdi; ancak bu artış, reel anlamda düşüşü engelleyemedi.

AA'ya konuşan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, konut fiyatlarının 2024 Şubat’tan bu yana reel anlamda düştüğünün belirtti. Şener'e göre bunun nedeni hükümetin Orta Vadeli Program çerçevesinde belirlediği yol haritası ve sıkı para politikası. Sefer Şener, devletin konut arzını artırmasının fiyatların enflasyonun altında kalmasına katkı sağladığını belirtti.

Eylül ayının konut satışlarında rekor kırıldığına işaret eden Şener, “Devletin arzı artırma çabası talebin karşılık bulmasına imkan tanıyor ve fiyatların hızlı yükselmesini engelliyor” dedi. Deprem bölgelerinde ve Kovid-19 sonrası süreçte konut fiyatlarındaki hızlı artışların, alınan aksiyonlarla ve arz artışıyla dengelendiğini de sözlerine ekledi.

KONUT ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN

Gayrimenkul uzmanı Ahmet Büyükduman, 2025 başından itibaren konut fiyatlarının reel anlamda enflasyon verisine yakın seyrettiğini belirtti. TCMB verilerine göre fiyatların hâlâ enflasyonun altında kaldığını ifade eden Büyükduman, “Konut talebinin güçlenmesiyle fiyatların enflasyonun üzerinde seyretmesi bekleniyor. Şu anda kullanım amaçlı konut almak için uygun bir dönem” dedi.