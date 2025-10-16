Eylülde konut fiyatları arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Eylül ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Buna göre, konut fiyatları aylık bazda yüzde 1,7 artarken, yıllık bazda yüzde 32,2 yükseldi. Ancak resmi enflasyonun aylık yüzde 3,23 olarak açıklanması nedeniyle, reel olarak konut fiyatları düşüş gösterdi.

KFE VERİLERİ VE REEL DEĞERLER

Eylülde KFE, kalite etkisinden arındırılmış şekilde 195,7 seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 32,2 olurken, enflasyon etkisiyle reel artış eksi 0,8 olarak hesaplandı.

Ağustos ayında KFE, aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda ise yüzde 32,2 artmıştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYAT ARTIŞLARI

Eylül ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatları bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 1,5, 2,3 ve 2,9 oranında yükseldi.

Veri açıklandı: Konut satışlarında büyük artış! Kim alıyor bu evleri?

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise KFE artışları İstanbul’da yüzde 30,7, Ankara’da yüzde 41,1, İzmir’de yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ARTIŞ BÖLGELERİ

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre yıllık KFE değişimleri incelendiğinde, Eylül 2025’te en yüksek artış yüzde 41,1 ile Ankara bölgesinde, en düşük artış ise yüzde 22,6 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.