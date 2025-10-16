Veri açıklandı: Konut satışlarında büyük artış! Kim alıyor bu evleri?

Yayınlanma:
Konut satış verileri açıklandı. Bir önceki aya göre artan satışlar yılın 9 ayında da yükseliş kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Eylül ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

KONUT FİYATLARI EYLÜLDE YÜZDE 1,7 ARTTI

Türkiye genelinde konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izleyen KFE, Eylül 2025’te bir önceki aya kıyasla %1,7 artışla 195,7 seviyesine ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre endeks %32,2 oranında yükselirken, reel olarak %0,8 oranında düşüş kaydedildi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE DURUM

Eylül ayında İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyatlarında da artış gözlendi.

İstanbul’da fiyatlar bir önceki aya göre %1,5,

Ankara’da %2,3,

İzmir’de ise %2,9 oranında yükseldi.

Yıllık bazda ise endeks değerleri;

İstanbul’da %30,7,

Ankara’da %41,1,

İzmir’de %34,4 oranında artış gösterdi.

YOKSULLUK ARTARKEN KONUTLAR KİM ALIYOR?

Öte yandan ülkede derin bir ekonomik kriz yaşanıyor ve yoksulluk artıyorken konut satışında artış, akıllara, "Kim alıyor bu konutları?" sorusunu getiriyor. Üstelik yüksek faiz ve artan fiyatlara rağmen bu alımlar gerçekleşti. Konut son yılların en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Yani parası olan kredisiz direkt konut aldı. Bu da ülkedeki yoksul-zengin makasının iyice açılmasından kaynaklanıyor. Zengin daha zenginleşirken yoksul her geçen gün daha fakirleşiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

