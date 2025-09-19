Konut satışları neden artıyor? İşte TÜİK'in rakamlarının ardındaki gerçek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışında büyük artışlar yaşanıyor. Ülkede bher geçen gün ağırlığı artan bir ekonomik kriz varken, faizleri ana parayı katlarken bu evleri almak nasıl mümkün oldu?

İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerinin kamuoyuna yansıtılış biçimini eleştirdi. Karatepe, satış rakamlarında görülen artışın, sanıldığı gibi vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmadığını belirtti.

“SATIŞLAR YÜKSELDİ AMA BARINMA GÜVENCESİ AZALDI”

BirGün gazetesinde yayımlanan yazısında, Karatepe, konut satışlarındaki artışın aslında barınma krizini derinleştirdiğini ifade etti. Tapu devirlerinin hızlanmasına rağmen halkın kalıcı barınma hakkına erişiminin zayıfladığını vurguladı. Karatepe şu değerlendirmede bulundu:

“Verilere sadece ‘kaç ev satıldı’ diye bakmak yerine, ‘kimlere satıldı ve ne amaçla alındı’ soruları sorulmalı.”

“KONUT, YATIRIM NESNESİ DEĞİL; YAŞAM HAKKININ BİR PARÇASIDIR”

Barınmanın temel bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Karatepe, konutun bir yatırım aracı haline getirilmesinin fiyatların şişmesine ve kira artışlarına yol açtığını dile getirdi. Şöyle dedi:

“Konut, parası olanların yatırım portföyüne eklediği bir araç haline geldikçe, barınma hakkı piyasa içinde eriyip gider.”

“PEŞİN ALIMLAR ARTTI, YATIRIM AMAÇLI KONUTLAR ÖNE ÇIKTI”

Karatepe, yeni konut projelerinin büyük bölümünün barınma ihtiyacından çok servet biriktirme amacıyla satın alındığını belirtti. Kredili alımların azaldığını, buna karşılık peşin ödemeyle alınan konutların arttığını ifade etti. Bu durumun birden fazla evi olan yatırımcılara yaradığını dile getirdi.

Yazısında “düşük faizli kredi” söyleminin çözüm olmadığını savunan Karatepe, ne zaman faizlerde düşüş beklentisi ortaya çıksa, konut fiyatlarının da aynı hızla yükseldiğini aktardı. Şöyle yazdı:

“Faiz düşünce maliyet azalacağına artıyor. Böylece ev sahibi olma umudu kuran dar ve orta gelirli gruplar daha başlamadan yarış dışı kalıyor.”

“ÇOKLU KONUTLAR ARTAN ORANLI VERGİYE TABİ TUTULMALI”

Konut piyasasında yaşanan bu dengesizliklere karşı vergi politikalarının devreye alınması gerektiğini vurgulayan Karatepe, şu öneriyi getirdi:

“İnsanların yaşadığı evlerden düşük vergi alınmalı. Ancak yatırım amacıyla elde tutulan konutlara artan oranlı vergi uygulanmalı.”

SİNGAPUR VE İNGİLTERE’DEN ÖRNEKLERİ GÖSTERDİ

Yazısında, Singapur ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde uygulanan konut vergisi sistemlerine de yer veren Karatepe, bu ülkelerde ikinci ve üçüncü evler için yüksek vergiler uygulandığını hatırlattı.

“Singapur’da ikinci ev için %20, üçüncü ev için %30 oranında vergi var. Yabancılar için bu oran %60’a kadar çıkıyor. Bu tür sistemler spekülasyonu engelliyor.”

“BOŞ KONUTLAR VERGİLENDİRİLMELİ, SOSYAL KONUTLAR ARTIRILMALI”

Karatepe ayrıca, boş tutulan konutların piyasaya sunulmasını teşvik etmek için “boş konut vergisi”nin devreye alınmasını önerdi. Bu yolla kiralık konut arzının artabileceğini ve fiyat baskısının azalabileceğini savundu. Ayrıca, kamu eliyle nitelikli ve erişilebilir sosyal konutların üretilmesi gerektiğini söyledi:

“Piyasa, barınma hakkını sağlayamıyor. Bu nedenle kamu, planlayıcı ve üretici bir rol üstlenmeli.”

“BAŞARI TAPU DEVRİYLE DEĞİL, BARINMA HAKKIYLA ÖLÇÜLMELİ”

Yazısını önemli bir uyarıyla sonlandıran Karatepe, konut satış sayılarının değil, barınma hakkına erişen yurttaşların dikkate alınması gerektiğini belirtti:

“Mesele kaç ev satıldığı değil; kaç yurttaşın güvenli bir konuta kavuştuğudur. Aksi takdirde, her yeni istatistik halk için bir başka hayal kırıklığına dönüşmeye devam edecek.”