Son dakika | Konut satış verileri açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artışla 143 bin 319'a çıktı.

İstanbul, 21 bin 814 ile ağustosta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 419 konut satışıyla Ankara, 7 bin 695 ile İzmir takip etti.

EN AZ KONUT ARDAHAN'DA SATILDI

Konut satış sayısının en az olduğu iller 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 konutla Tunceli olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

