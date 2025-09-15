Talep arttı: Konut fiyatları yükselecek mi?

Türkiye’de konut piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. Satılık konutlara olan talep son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, kiralık konutlara olan ilgi azaldı.

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının Ağustos sonuçlarına göre, satılık konut talep endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

KİRALIK KONUT TALEBİ DÜŞTÜ

Kiralık konut talep endeksi ise mevsimsel dönemsel hareketlerle uyumlu olarak yüzde 0,5 oranında geriledi.

İstanbul'da en çok konut 'uzak' ilçede satıldı

SATILIKTA YILLIK REEL FİYAT DEĞİŞİMİ GERİLEDİ

Satılık konutların yıllık reel fiyat değişimi, Türkiye genelinde yüzde 3,8 oranında geriledi. Bu gerileme oranı, İstanbul'da yüzde 2,1, İzmir'de yüzde 2,6 seviyelerinde gerçekleşti. Ankara'da ise yıllık reel fiyat değişimi yüzde 3,3 ile pozitif bölgede kaldı. Satılık konutların cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı, Temmuza kıyasla Türkiye genelinde 1,1 puan yükselerek yüzde 27,9 oldu.

SATILIK KONUTTA METREKARE FİYATI EN YÜKSEK İL İSTANBUL OLDU

Buna göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı 38 bin 29 TL olarak kaydedildi. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları İstanbul’da yüzde 30,2, Ankara’da yüzde 37,4 ve İzmir’de yüzde 29,5 oldu.

Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul’da 53 bin 125 TL, Ankara’da 31 bin 037 TL ve İzmir’de 45 bin 313 TL olarak izlendi.

Konut talebi endeksi Ağustos 2025’te geçen aya kıyasla yüzde 5,6 yükseldi. Satılık konut talebinde görülen bu artışla birlikte konut talebi endeksi son iki yıldaki en yüksek seviyesine ulaştı.

YILLIK BAZDA REEL KİRALAR DÜŞTÜ

Yıllık bazda reel kira değişimi ise Türkiye genelinde yüzde 2,1 düştü. Reel kira değişiminde İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,6 artış yaşanırken, İzmir'de ise yüzde 2,6 gerileme kaydedildi.

Kiralık konut piyasasında ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık cari artış oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 30,3 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2023'den bu yana farklı dönemlerde dalgalanma gösteren Türkiye genelindeki reel konut satış fiyat endeksi, Ağustos'ta Temmuz'a oranla yüzde 0,4 artarak 161,5 seviyesine yükseldi.

Konut talep endeksinde, temmuzdan sonra piyasaya ilgi arttı ve Ağustos'ta, bir önceki aya göre yüzde 5,6'lık artışla 172,2 seviyesine yükseldi. Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,8 daha yüksek ölçüldü.