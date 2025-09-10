İstanbul'da en çok konut 'uzak' ilçede satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ait konut satış verileri, İstanbul'da konut piyasasının yoğun olarak hangi ilçelerde hareketlendiğini ortaya koydu. Yıl boyunca megakentte toplam 245 bin konut el değiştirdi. Bu satışların büyük çoğunluğunu ise ikinci el konutlar oluşturdu. Kredili konut satışlarının ise düşük seviyelerde kalması dikkat çekti.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞÜK SEVİYEDE KALDI

Satış şekline göre dağılıma bakıldığında, İstanbul genelindeki 245 bin konutun yalnızca 41 bin 207'si ipotekli, yani kredi kullanılarak yapılan satışlardan oluştu. Geriye kalan 203 bin 840 satış, kredili olmayan yöntemlerle gerçekleştirildi. Böylece ipotekli satışların toplam içindeki oranı %16,7 olarak gerçekleşti. Bu düşük oran, yüksek faizlerin kredi kullanımını önemli ölçüde sınırladığını gösterdi.

KONUT SATIŞLARINDA İKİNCİ EL PAYI YÜKSEK

Nefes'in haberine göre 2024 yılı boyunca İstanbul’daki konut satışlarının önemli bir kısmı ikinci el konutlardan oluştu. Toplamda 171 bin 413 ikinci el konut satılırken, ilk el konut satışları 73 bin 589 adet olarak kayıtlara geçti. Yani satışların yaklaşık %70’i ikinci el, %30’u ise sıfır konut oldu.

ESENYURT, KONUT SATIŞLARINDA ZİRVEDE

Konut satışlarının en yoğun olduğu ilçe Esenyurt oldu. 2024 yılında bu ilçede toplam 31 bin 263 konut satışı gerçekleşti. Bunların 6 bin 343’ü ipotekli, 24 bin 920’si ise diğer satış türlerinden oluştu. Satılan konutların 7 bin 9’u ilk el, 24 bin 254’ü ise ikinci el konutlardan meydana geldi. Bu satış hacmi, Esenyurt’un İstanbul genelindeki toplam satışlardan %12,7 oranında pay aldığını gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN DİĞER İLÇELER

Esenyurt’un ardından konut satışlarının yüksek olduğu diğer ilçeler ve satış rakamları şu şekilde sıralandı:

Başakşehir: 11 bin 166 konut (İlk el: 3.895, İkinci el: 7.271)

Pendik: 10 bin 953 konut (İpotekli: 1.682, İkinci el: 7.789)

Kadıköy: 9 bin 705 konut (İlk el: 2.843, İkinci el: 6.862)

Küçükçekmece: 7 bin 348 konut (İlk el: 1.626, İkinci el: 5.722)

Bağcılar: 4 bin 613 konut (İlk el: 1.353, İkinci el: 3.260)

KONUT SATIŞLARININ AZ OLDUĞU İLÇELER

İstanbul’un bazı ilçelerinde ise konut satışları oldukça düşük seviyelerde kaldı. Bu ilçelerde yapılaşmanın sınırlı olması ve nüfus yoğunluğunun düşük olması etkili oldu.

Adalar: 295 satış

Beykoz: 627 satış

Çatalca: 726 satış

Şile: 1.000 satış