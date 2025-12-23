Dava sonuçlandı: Otomobil devi araçlarını geri alıyor!

Yayınlanma:
ABD'de 50 eyaletin başsavcısından oluşan koalisyon, Mercedes-Benz'in dizel araçlarda emisyon hile yazılımı kullandığı iddialarına ilişkin soruşturmayı, şirketin yaklaşık 150 milyon dolar ödemesini öngören bir anlaşmayla sonuçlandırdı.

New York Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 50 eyalet başsavcısının oluşturduğu koalisyon, Mercedes-Benz USA ile "emisyon hilesi yazılımları kullanmasından kaynaklanan, çevre ve tüketici koruma yasası ihlallerine" yönelik soruşturma için uzlaşmaya vardı.

150 MİLYON DOLARLIK UZLAŞMA

Uzlaşmanın toplam değeri yaklaşık 150 milyon dolar olarak belirlendi. Şirketin, eyaletlere derhal 120 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

EMİSYON TESTLERİNİ YANILTAN YAZILIMLAR

Yapılan açıklamada, "Soruşturma, Mercedes'in yüz binlerce dizel araca emisyon testlerini yanıltmak, tüketicileri aldatmak ve ülke genelinde toplulukları yasa dışı şekilde kirletmek amacıyla tasarlanmış, açıklanmamış yazılımlar yerleştirdiğini ortaya koydu" ifadeleri kullanıldı. Şirketin, araçları "temiz" ve "ultra düşük emisyonlu" diye pazarladığı ancak gerçekte izin verilenden çok daha fazla kirletici yaydıkları belirtildi.

200 BİNDEN FAZLA ARAÇ ETKİLENDİ

Söz konusu yazılımla donatılmış 200 binden fazla dizel aracın, 2008 ile 2017 yılları arasında satıldığı ifade edildi.

Mercedes bu kez bebek arabasıyla yollardaMercedes bu kez bebek arabasıyla yollarda

BMW, Mercedes ve Volkswagen'e Çin ve Trump darbesiBMW, Mercedes ve Volkswagen'e Çin ve Trump darbesi

ÖDEME KOŞULLARI

Anlaşmanın kalan 29.7 milyon dolarlık kısmı, Mercedes'in onardığı, piyasadan çektiği veya geri satın aldığı her bir araç için 750 dolar azaltılacak. Bu düzenleme, şirketin etkilenen araçları gidermeye yönelik faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

