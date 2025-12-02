Mercedes bu kez bebek arabasıyla yollarda

Mercedes bu kez bebek arabasıyla yollarda
Yayınlanma:
Mercedes-Benz firması, Alman bebek arabası uzmanı Hartan ile ortaklaşa geliştirdiği dört model bebek arabasını tanıttı. Marka sadakatini kreşe de taşımak isteyen Mercedes otomobil sahipleri için bu bebek arabalarından biri çözüm olabilir.

Bebek arabası, Performance, Avantgarde, All-Terrain ve Mercedes-AMG GT2 versiyonlarıyla sunuluyor. Bunlardan ilki olan Performance, Quick-Fix emniyet kemeri sistemi ve ayarlanabilir sırt dayanaklı bir beşikle donatılmış.

Avantgarde, ebeveynlerin öne eğilip çok fazla eğilmesini "koruyan" pratik bir detay olan teleskopik gidonu da ekliyor.

251202069-7-xxl.webp

All-Terrain modeli, asfalt olmayan yüzeylerde mükemmel performans sağlayacak kalın lastiklerle donatılmıştır ve ayrıca bir el freni de içerir. Bu üç modelin tamamı vegan suni deriyle kaplanmıştır ve Rubellite, Opalite, Tartufo, Vintage Blue ve Verde Silver olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle sunulmaktadır.

251202069-4-xxl.jpg

Mercedes-AMG GT2 modeli de var, ancak ismine rağmen bu bir pist oyuncağı değil, bir arabanın bagajına düzgünce katlanabilecek şekilde tasarlanmış, piyasadaki en kompakt model.

251202069-14-xxl.jpg

Ayrıca AMG çapraz kollu jantlarla donatılan araçta konyak renginde dekoratif dikişler ve güneş siperliğinde işlenmiş AMG logosu gibi parçalar yer alıyor.

251202069-9-xxl.webp

Dört Mercedes ve Mercedes-AMG bebek arabası modelinin tamamında ayarlanabilir süspansiyon ve tutacaklara takılan Bag2Go aksesuarı bulunur. En üst düzey lüks deneyimi yaşamak isteyen ebeveynler, ellerini sıcak tutmak için özel bebek arabası eldivenleri bile sipariş edebilirler.

Konuma bağlı olarak fiyatlar 1.599 avrodan başlayıp 1.999 avroya kadar çıkıyor; bu da premium otomobil üreticilerinin dünyasında bebek eşyalarının bile lüks bir fiyat etiketiyle geldiğinin bir başka hatırlatıcısı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Ekonomi
Dikkat çeken POS ve fon vurgusu
Dikkat çeken POS ve fon vurgusu
Merkez Bankası'nın yeni Başekonomisti belli oldu!
Merkez Bankası'nın yeni Başekonomisti belli oldu!