Mercedes bu kez bebek arabasıyla yollarda

Bebek arabası, Performance, Avantgarde, All-Terrain ve Mercedes-AMG GT2 versiyonlarıyla sunuluyor. Bunlardan ilki olan Performance, Quick-Fix emniyet kemeri sistemi ve ayarlanabilir sırt dayanaklı bir beşikle donatılmış.

Avantgarde, ebeveynlerin öne eğilip çok fazla eğilmesini "koruyan" pratik bir detay olan teleskopik gidonu da ekliyor.

All-Terrain modeli, asfalt olmayan yüzeylerde mükemmel performans sağlayacak kalın lastiklerle donatılmıştır ve ayrıca bir el freni de içerir. Bu üç modelin tamamı vegan suni deriyle kaplanmıştır ve Rubellite, Opalite, Tartufo, Vintage Blue ve Verde Silver olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle sunulmaktadır.

Mercedes-AMG GT2 modeli de var, ancak ismine rağmen bu bir pist oyuncağı değil, bir arabanın bagajına düzgünce katlanabilecek şekilde tasarlanmış, piyasadaki en kompakt model.

Ayrıca AMG çapraz kollu jantlarla donatılan araçta konyak renginde dekoratif dikişler ve güneş siperliğinde işlenmiş AMG logosu gibi parçalar yer alıyor.

Dört Mercedes ve Mercedes-AMG bebek arabası modelinin tamamında ayarlanabilir süspansiyon ve tutacaklara takılan Bag2Go aksesuarı bulunur. En üst düzey lüks deneyimi yaşamak isteyen ebeveynler, ellerini sıcak tutmak için özel bebek arabası eldivenleri bile sipariş edebilirler.

Konuma bağlı olarak fiyatlar 1.599 avrodan başlayıp 1.999 avroya kadar çıkıyor; bu da premium otomobil üreticilerinin dünyasında bebek eşyalarının bile lüks bir fiyat etiketiyle geldiğinin bir başka hatırlatıcısı.