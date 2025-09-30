AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var

HALKTV.COM.TR-ÖZEL

2002'den bu yana iktidar olan AKP'nin öne çıkardığı başlıklardan bir tanesi 'sosyal konut projeleri' oldu. 23 yılda Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapan Erdoğan'ın her fırsatta müjde olarak duyurduğu projelerin 760 bin adedinin gerçekleştirilmediği ortaya çıktı.

Resmi açıklamalara göre, AKP'nin 2,5 milyon sosyal konut vaadinden yalnızca 1 milyon 740 bini tamamlandı, 280 bin konutun yapımı ise sürüyor.

AKP'NİN İLK YILINDA VAADEDDİKLERİ NEDENİYLE KASADAN 128 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÇIKTI

2002 Genel Seçimleri'nde yüzde 34 oranında oy alarak iktidar olan AKP, 2003'te 500 bin konutu hedef olarak açıkladı.

Ancak bu hedef açıklanma tarihinden 7 yıl sonra 2010'da gerçekleşti. Sayıştay raporları açıklandan farklı bir gerçeği ortaya koydu. Rapora göre vaadedilen konutların 38 bini zamanında teslim edilmedi, projelerde 20–56 ay gecikmeler yaşandı. Buna karşın vatandaşlar 27 bin dava açtı, TOKİ’nin kasasından ise 128 milyon TL tazminat çıktı.

DEPREME HAZIRLIKTA AKP SINIFTA KALDI

2011 yılına geldiğimizde ise AKP her yıl 200-250 bin konutu dönüştürme sözü verdi. Ancak hedeflenen 700 bin konutun yarısı bile gerçekleşmedi. Deprem bölgesi Türkiye'de hedeflenen kentsel dönüşüm oranı yüzde 15'te kaldı.

Uzmanların büyük deprem konusunda her fırsatta uyardığı İstanbul'da TOKİ’nin tamamladığı 50.918 konuttan sadece 678’i alt gelir grubu için yapıldı. Yani dar gelirlinin payı yüzde 2’nin altında kaldı.

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

2019’da ise AKP iktidarı 50 bin ve 100 bin sosyal konut projesini müjde olarak duyurdu. “100 bin”lik kısım için 1–1,5 yıl içinde teslim sözü verildi. Ancak 2023’e gelindiğinde teslim edilen sayı sadece 2 bin 500 oldu. Yani 147.500 konut eksik. On binlerce vatandaş evini alamadığı gibi, ödedikleri peşinat ve enflasyona bağlı artan taksitlerle mağdur oldu.

2022'DE VERİLEN SÖZLER HALA İNŞAAT AŞAMASINDA

Eylül 2022’de ise 2 yılda 250 bin, toplamda 500 bin konut sözü verildi. 8 milyon başvuru yapıldı. Ancak 2025 Ekim ayına gelindiğinde kayda değer bir teslimat yapılamdı. Projelerin hâlâ şantiye aşamasında olduğu dikkat çekti.

BÜYÜK DEPREMDEN SONRA VERİLEN SÖZLER HAVADA KALDI

Resmi olmayan rakamlara göre 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra “1 yıl içinde 319 bin konut” vaadi verildi.

Mart 2024’e gelindiğinde teslim edilen konut sayısı 75.364’te kaldı. Yani hedefin yalnızca yüzde 24’ü gerçekleşti, 244 bin konut da sözde kaldı.

MÜJDELER SÜRE İLERLEDİKÇE GÜNCELLENDİ

2024 sonuna geldiğimizde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "1 milyon 365 bin sosyal konut yaptık" denildi.

Eylül 2025’te bu rakam "1 milyon 740 bin tamamlandı, 280 bin sürüyor" diye güncellendi. Ancak bu rakamlar 22 yılın toplamı. Kampanya kampanya bakıldığında 2019’un 100 bini hâlâ bitmedi, 2022’nin 500 bini başlamadı, 2023’ün 319 bini ise yarım kaldı.

AKP'NİN MÜJDELERİ VE GERÇEKLERİ ARASINDA SOSYAL KONUT PROJELERİ

• Vaat edilen toplam: 2,5 milyon konut

• Gerçekleşen toplam: 1,74 milyon konut

• Açık: 760 bin konut

• Sosyal konut oranı (resmî): %91,2 (yaklaşık 1,55 milyon)

• Alt gelir payı (İstanbul): 50.918 konuttan sadece 678