Konut vaatleri sadece sözde: CHP'li Zeybek "Vatandaşın üç kuruş birikimine göz diktiniz" diyerek açıkladı!

Konut vaatleri sadece sözde: CHP'li Zeybek "Vatandaşın üç kuruş birikimine göz diktiniz" diyerek açıkladı!
Yayınlanma:
Dün kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Vatandaşın üç kuruş birikimine göz diktiniz" diyerek tepki gösterdi.

Dün Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı. Erdoğan kabine sonrası basına açıklamalar yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastığını belirten Erdoğan "Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız" ifadelerini kullandı.

Emlak Konut'un o projesini 'borsa vurgunu' diyerek eleştirdi: '21 milyarlık rant!'Emlak Konut'un o projesini 'borsa vurgunu' diyerek eleştirdi: '21 milyarlık rant!'

"İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımız uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimiz inşallah rahatlayacak. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım programında milletimizle paylaşacağız" dedi.

"NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK BİLEN YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın duyurduğu 81 ilde 500 bin sosyal konut projesine ilişkin, "Deprem konutlarını bir yıl içinde tamamlayacağız dediniz depremin üzerinden 31 ay geçti hala %38’i geçemediniz diğer deprem mağdurlarının sorunu ne zaman çözülecek bilen yok" dedi.

Zeybek'in paylaşımı şöyle:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Türkiye
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!