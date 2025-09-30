Konut vaatleri sadece sözde: CHP'li Zeybek "Vatandaşın üç kuruş birikimine göz diktiniz" diyerek açıkladı!

Dün Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı. Erdoğan kabine sonrası basına açıklamalar yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastığını belirten Erdoğan "Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız" ifadelerini kullandı.

Emlak Konut'un o projesini 'borsa vurgunu' diyerek eleştirdi: '21 milyarlık rant!'

"İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımız uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimiz inşallah rahatlayacak. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım programında milletimizle paylaşacağız" dedi.

"NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK BİLEN YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın duyurduğu 81 ilde 500 bin sosyal konut projesine ilişkin, "Deprem konutlarını bir yıl içinde tamamlayacağız dediniz depremin üzerinden 31 ay geçti hala %38’i geçemediniz diğer deprem mağdurlarının sorunu ne zaman çözülecek bilen yok" dedi.

Zeybek'in paylaşımı şöyle: