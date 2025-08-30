Emlak Konut'un o projesini 'borsa vurgunu' diyerek eleştirdi: '21 milyarlık rant!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından bir süre önce uygulamaya giren Damla Kent Projesi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

"Barınma krizinin borsaya taşınarak vurgun yapıldığını" belirten Karabat, "Barınma krizini çözemeyen AKP, bu sorunu borsaya taşıyarak krizi bambaşka bir boyuta çevirdi. Emlak Konut öncülüğünde Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası çıkarıldı. Murat Kurum’un tanıtımıyla 7,59 TL’den halka arz edilen sertifika, iki haftada yüzde 11,58 düşüşle 6,72 TL’ye geriledi. Toplam 21 milyar TL para toplandı ama bunun borsadaki 2,3 milyar TL’si buharlaştı. Projeyi Erdoğan tanıtsaydı kayıp herhalde yüzde 20 olurdu" dedi.

"MÜTEAHHİTLER BELLİ Mİ?"

Borsada işlem gören bir hissenin spekülasyonlara açık olduğunu söyleyen Karabat, "Yatırımcılar manipüle edilebilir. Faizler düşerse konut piyasası yükseleceği için hisselerin de artması bekleniyor. Yani, halk yine konuta kolayca ulaşamayacak. Bu bir sosyal konut projesi ise neden tüzel yatırımcıların yüklü alım yapmasına izin verildi? Kamu bankaları ne kadar alım yaptı bilinmiyor. Bu projeyi kamu bankaları zararına da olsa neden destekler? Emlak Konut kaynak aktarılacak müteahhitleri daha önceden belirlemiş midir?" diye sordu.

"HALKIN SIRTINDAN GEÇİNENLER BORSADA RANT PEŞİNDE"

Gayrimenkul sertifikası gibi araçların konut yapımı için kullanılabileceğini bunun dünyada da örnekleri olduğunu söyleyen Karabat, "Ancak Damla Kent Projesi barınma sorununu çözmek yerine, 21 milyar TL toplayıp müteahhitlere kaynak aktarma projesidir. 1+1 dairesi 4,8 milyon TL’ye satılan projenin nesi sosyal konut projesidir. İstanbul’da kentsel dönüşüm başta olmak üzere barınma krizine yönelik çok önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt ve şehir planlamacısı arkadaşlarımız tutuklu. Halkın yararına çalışanlar hapiste, halkın sırtından geçinenler ise borsada rant peşinde" ifadelerini kullandı.