Emlak Konut'un o projesini 'borsa vurgunu' diyerek eleştirdi: '21 milyarlık rant!'

Emlak Konut'un o projesini 'borsa vurgunu' diyerek eleştirdi: '21 milyarlık rant!'
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından Emlak Konut öncülüğünde başlatılan Damla Kent Projesi’ne yönelik eleştirilerde bulundu. Karabat, "Damla Kent Projesi barınma sorununu çözmek yerine, 21 milyar TL toplayıp müteahhitlere kaynak aktarma projesidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından bir süre önce uygulamaya giren Damla Kent Projesi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

"Barınma krizinin borsaya taşınarak vurgun yapıldığını" belirten Karabat, "Barınma krizini çözemeyen AKP, bu sorunu borsaya taşıyarak krizi bambaşka bir boyuta çevirdi. Emlak Konut öncülüğünde Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası çıkarıldı. Murat Kurum’un tanıtımıyla 7,59 TL’den halka arz edilen sertifika, iki haftada yüzde 11,58 düşüşle 6,72 TL’ye geriledi. Toplam 21 milyar TL para toplandı ama bunun borsadaki 2,3 milyar TL’si buharlaştı. Projeyi Erdoğan tanıtsaydı kayıp herhalde yüzde 20 olurdu" dedi.

"MÜTEAHHİTLER BELLİ Mİ?"

Borsada işlem gören bir hissenin spekülasyonlara açık olduğunu söyleyen Karabat, "Yatırımcılar manipüle edilebilir. Faizler düşerse konut piyasası yükseleceği için hisselerin de artması bekleniyor. Yani, halk yine konuta kolayca ulaşamayacak. Bu bir sosyal konut projesi ise neden tüzel yatırımcıların yüklü alım yapmasına izin verildi? Kamu bankaları ne kadar alım yaptı bilinmiyor. Bu projeyi kamu bankaları zararına da olsa neden destekler? Emlak Konut kaynak aktarılacak müteahhitleri daha önceden belirlemiş midir?" diye sordu.

"HALKIN SIRTINDAN GEÇİNENLER BORSADA RANT PEŞİNDE"

Gayrimenkul sertifikası gibi araçların konut yapımı için kullanılabileceğini bunun dünyada da örnekleri olduğunu söyleyen Karabat, "Ancak Damla Kent Projesi barınma sorununu çözmek yerine, 21 milyar TL toplayıp müteahhitlere kaynak aktarma projesidir. 1+1 dairesi 4,8 milyon TL’ye satılan projenin nesi sosyal konut projesidir. İstanbul’da kentsel dönüşüm başta olmak üzere barınma krizine yönelik çok önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt ve şehir planlamacısı arkadaşlarımız tutuklu. Halkın yararına çalışanlar hapiste, halkın sırtından geçinenler ise borsada rant peşinde" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Siyaset
CHP'nin tüm uyarısına rağmen Anıtkabir'de yine aynı saygısızlık! Erdoğan sloganı attılar
CHP'nin tüm uyarısına rağmen Anıtkabir'de yine aynı saygısızlık!
Diyanet'in Atatürk'lü paylaşımı herkesi şaşırttı: Takviminde yazmadı hutbede adını okumadı...
Diyanet'in Atatürk'lü paylaşımı herkesi şaşırttı: Takviminde yazmadı hutbede adını okumadı...
Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı! Atatürk'ün o ilkesini herkese hatırlattı
Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı! Atatürk'ün o ilkesini herkese hatırlattı