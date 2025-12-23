Cumhur ortağı Destici'den yeni asgari ücrete tepki

AKP'nin ittifak ortağı BBP Lideri Mustafa Destici'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2026 yılı için açıkladığı asgari ücrete tepki geldi. Destici "Açıklanan rakam alın terinin karşılığı olmamıştır!" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi tarafının olmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının ardından 2026 yılı için asgari ücreti açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

"Burada temel hedefimiz işçilerimizi de işverenimizi de memnun edecek bir denge seviyesinin tespit edilmesidir. Bu sebeple bugün açıklayacağımız kararın bu dengeyi gözetecek nitelikte olması için yoğun çaba gösteriyoruz" şeklinde konuşan Işıkhan, 2026 yılı için asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

AKP'NİN İTTİFAK ORTAĞINDAN TEPKİ

Açıklanan rakama AKP'nin Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den de tepki geldi. İktidara yer yer eleştirilerde bulunan Mustafa Destici, "Asgari ücret sadaka değil, alın teridir" dediği açıklamasında "Açıklanan rakam alın terinin karşılığı olmamıştır!" ifadelerine yer verdi.