Açıklanan asgari ücret açlık sınırının altında kaldı: Siyasilerden art arda tepkiler

İşçi tarafının katılmama kararı aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısını gerçekleştirdi. Yeni yıla bir hafta kala yapılan toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı.

AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

"Burada temel hedefimiz işçilerimizi de işverenimizi de memnun edecek bir denge seviyesinin tespit edilmesidir. Bu sebeple bugün açıklayacağımız kararın bu dengeyi gözetecek nitelikte olması için yoğun çaba gösteriyoruz" şeklinde konuşan Işıkhan, 2026 yılı için asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

Açıklanan rakam açlık sınırının altında kaldı. Türk İş'in Kasım 2025 verilerine göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 29 bin 828 TL iken gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 97 bin 159 TL olarak ölçülmüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

SİYASİLERDEN ART ARDA TEPKİLER

Işıkhan'ın Hayırlı olsun' diyerek duyurduğu asgari ücrete siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklanan rakamın rezalet olduğunu vurgulayarak bu skandalın sorumlusunun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Özel, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Ak Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti.

Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok! İşte Ak Parti’nin kara düzeni budur! Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır. 25,1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır!!!"

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"GEÇİM SIKINTISININ YANINDAN BİLE GEÇMİYOR"

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklanan rakam ile iktidarın yoksula kulak asmadığını belirtti.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Hesabı'ndan yaptığı paylaşımla rakama şöyle tepki gösterdi:

"28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret, milletin gerçeklerinin, yani ağır geçim sıkıntısının yanından bile geçmiyor. Açıklanan asgari ücret bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. İşçilerin olmadığı bir masada, sadece işverenlerle asgari ücret belirleyen akıl, “ben zenginden yanayım, yoksuldan değil” diyen akıldır. CHP’nin net asgari ücret teklifi 39 bin TL’dir. İnşallah milletin iktidarı başa geldiğinde, işçilerimize, asgari ücretlilerimize hak ettiklerini verecek, yeni ekonomi, sanayi ve teknoloji politikalarımızla işverenleri de rahatlatacağız. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

"EMEĞİN VE ALINTERİNİN TOKATINA HAZIR OLUN!"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da hükümetin açıkladığı rakama tepki gösterdi. "Emeğin ve alınterinin tokatına hazır olun!" diyen Dervişoğlu tepkisinde şunlara yer verdi:

"Açlık sınırının altında bir Asgari Ücret, milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir. Bunu kime, nasıl izah edeceksiniz? Emeğin ve alınterinin tokatına hazır olun!"

ARIKAN'DAN KARİKATÜRLÜ TEPKİ

Tepki gösteren isimler arasında yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan açıklanan rakama paylaştığı bir karikatür ile tepki gösterdi.

"REVA GÖRÜLEN SEFALET ÜCRETİNİ KABUL ETMİYORUZ!"

Söz konusu ücrete DEM Parti'den de tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İşçiye, emekçiye reva görülen asgari ücret açlık sınırının bile altında!" diyerek tepkisini şöyle ifade etti:

"Daha şimdiden açlık sınırı 29 bin 828 lira, yoksulluk sınırı 97 bin 159 lira ama her zaman sermayeden yana saf tutan AKP iktidarı, demokratik temsilin olmadığı göstermelik bir komisyon aracılığıyla, asgari ücreti sadece ve sadece 28 bin 75 lira olarak belirledi.

Açlığa mahkûm edilmiş milyonlarca emekçinin çığlığına kulak tıkanarak belirlenen bu asgari ücret olsa olsa işçi ve emekçileri ölüme mahkûm etmektir. Bu ülkenin yurttaşlarına reva görülen sefalet ücretini kabul etmiyoruz! DEM Parti olarak, bu sömürü düzenine karşı emeğin hakkını savunmaya, insan onuruna yakışır bir asgari ücret talebimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "Asgari ücret, iktidarın masa başında belirleyebileceği bir rakam değildir. Emekçinin sofrası her gün biraz daha küçülürken, açlık sınırının altında belirlenen bu ücret kabul edilemez" diyerek şöyle tepki gösterdi:

"Yıllardır söylüyoruz: TÜİK’in talimatlı rakamlarıyla belirlenen zam ve ücretler adil değildir. Milyonlar kira, gıda ve enerji giderleri altında ezilirken açıklanan bu rakam olsa olsa bir emekçiye sefalet reva görmektir. Şimdiden açlık sınırının altında kalan, kronikleşmiş enflasyon karşısında günden güne eriyecek bu ücret emekçiye onurlu bir yaşamı değil, sefaleti ve ölümü dayatmaktadır.

Unutmayın ki; - Asgari ücret sadaka değil, alın terinin karşılığıdır. - ⁠asgari ücret emekçiye bahşedilen bir lütuf değil, insanca ve onurluca yaşam hakkının en temel ücretidir. Emeği değersizleştiren, yoksulluğu kalıcı hale getiren bu düzene karşı emeğiyle geçinenin, asgari ücretle yaşamaya çalışan emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"İKTİDAR MİLLETİMİZİ BORÇ EKONOMİSİNE MAHKUM ETMİŞTİR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da "Bu iktidar, 22 yıldır aziz milletimizi borç, faiz, zam ve vergi ekonomisine mahkûm etmiştir" diyerek açıklanan rakama şöyle tepki gösterdi:

"Asgari ücret değil, sefalet ücreti! Bugün açıklanan asgari ücret rakamı, geçim derdiyle boğuşan milyonlarca vatandaşımızın sofrasına adeta ateş düşürmüştür. Asgari ücretin net 28.075 TL olarak ilan edilmesi, hükümetin halkın yaşadığı gerçeklerden ne denli kopuk olduğunun açık bir göstergesidir. Üstelik Sayın Bakan, bu rakamı açıklarken “popülizm tuzağına düşmedik” ifadelerini kullanmıştır. Bu iktidar, 22 yıldır aziz milletimizi borç, faiz, zam ve vergi ekonomisine mahkûm etmiştir. Milletimiz 2002 yılında “çay-simit hesabından kurtulmak” ümidiyle destek verdiği bu anlayışın, bugün kendisini o günleri bile arar hâle getirdiğini üzülerek görmektedir. Bizim referansımız popülizm değil, Milli Görüş’tür.

“popülizm tuzağına düşmedik” “çay-simit hesabından kurtulmak” Bizim referansımız; işçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 oranlarında zamların yapıldığı 54. Hükümettir. O gün milletin hakkı millete verilmiş, rant muslukları kesilmiş, bolluk ve bereket sağlanmıştır. Bugün de çözüm nettir. Asgari ücret, bu hayat pahalılığı karşısında en az 45.000 TL olmalıdır. Bu rakam bir lütuf değil, çalışanlarımızın ayakta kalabilmesinin asgari şartıdır.

Emekçiye “kaynak yok” denilirken, faiz lobilerine aktarılan milyarlar, imtiyazlı holdinglerin silinen vergi borçları, israf ve şatafat karşımızda dağ gibi durmaktadır. Rantiyeye cömert davrananlar, konu emekçi olunca kaynak kıtlığını bahane etmektedir. Aziz milletimiz müsterih olsun.

“kaynak yok” Milli Görüş sözüdür. Bizim iktidarımızda üretimin önünü açmak için işverenimizin üzerindeki ağır vergi ve SGK yükünün önemli bir kısmı devlet tarafından üstlenilecek; “bir maaş işverenden, bir maaş devletten” modeliyle hem emekçi hem işveren korunacaktır. Rant ekonomisi sona erecek, üretime dayalı ve adil paylaşımı esas alan bir ekonomik düzen mutlaka kurulacaktır. Artık bu düzenin değişme vakti gelmiştir. Vakit tamamdır, çare bellidir."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

"EMEKÇİNİN NASIL GÖZDEN ÇIKARILDIĞININ AÇIK GÖSTERGESİDİR"

Yapılan yüzde 27 oranındaki zam ile birlikte emekçinin gözden çıkarıldığını belirten Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ise tepkisini şöyle dile getirdi:

"Asgari ücrete %27 zam yapılarak 2026 yılı için net 28.075 TL belirlenirken, milyonlar açlık sınırının altında ücrete, yoksulluk sınırının çok gerisinde bir hayata mahkûm edildi. Bu tablo zam değil; emeğin ve emekçinin nasıl gözden çıkarıldığının açık göstergesidir. Zafer Partisi olarak asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi ve tüm yurttaşlarımızı enflasyona ve hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz."

"AÇLIK ÜCRETİNİ KABUL ETMİYORUZ!"

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ise açıklanan asgari ücrete şöyle tepki gösterdi:

"Açlık ücretini kabul etmiyoruz! Saray rejimi 2026 yılı asgari ücretini 28 bin 75 TL olarak belirledi! Milyonlarca işçi, 2026 yılına açlık sınırının altında bir ücretle girecek. Belirlenen asgari ücret, yoksulluk sınırının dörtte biri düzeyinde. Asgari ücret belirlenirken işçilerin talepleri değil, uluslararası sermaye kuruluşlarının talep ve istekleri esas alındı.

Yerli ve yabancı tekellerin daha fazla kâr, daha fazla sömürü ve düşük ücret politikalarına uygun bir ücret belirlendi. Sendikal bürokrasinin “iktidar yıpranmasın” tutumu ve uğursuz rolü ise iktidar için adeta can suyu oldu. 2026 için belirlenen asgari ücretle, sermayenin sınırsız ve dizginsiz sömürü koşullarının önüne kırmızı halı serildi. İşçi sınıfı, tek taraflı belirlenen bu açlık ücreti karşısında mücadelesine devam edecektir. Saray iktidarının açlık ve sefalet politikalarına karşı işçi ve emekçileri direnmeye ve mücadeleye çağırıyoruz."

"BU, ZAM DEĞİL; EMEKÇİNİN MAKYAJLANMIŞ YOKSULLUĞUDUR"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretliye reva görülen artış: yüzde 27! 1 Ocak 2025’te 22.104 TL olan asgari ücreti, TÜİK’e hesaplattığınız hâliyle enflasyonla zaten yüzde 30 oranında erittiniz. Sonra da 28 bin 75 TL'yi 'zam' diye milletin önüne koydunuz. Emekçilerinizin gözünüzdeki değeri sadece 1 gram altın! Bu, zam değil; emekçinin makyajlanmış yoksulluğudur.

Bir yandan dilinizden düşürmediğiniz 'kişi başına 17 bin dolar gelir' masalını anlatıyorsunuz, öte yandan bu ülkede asgari ücretli, zamlı hâliyle bile bu rakamın yarısına dahi ulaşamıyor. Şirketler, asgari ücret artışını fiyatlara yansıtıyor; yani verdiğiniz üç kuruşu, vatandaştan on kuruş olarak geri alıyorsunuz. Bu düzenin kazananı emekçi değil, bu çarpık sistemdir.

2024’te asgari ücreti yüzde 14 oranında enflasyona ezdirip, bugün hala 'çalışanı enflasyona ezdirmiyoruz' demek; açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiğiniz milyonlar için artık bir karşılık taşımıyor. Biz buradan açıkça söylüyoruz: Bu ülke, emeğiyle ayakta duran insanına çok şey borçludur. Anahtar Parti’nin sözüdür: İnsan onuruna yakışan bir ücret politikası, bizim iktidarımızın ilk ve vazgeçilmez önceliği olacaktır."

"BU İKTİDARDAN FAZLASINI BEKLEMEK SAFLIK OLURDU"

BTP Genel Başkan Hüseyin Baş ise açıklanan rakamın kendisini şarşırtmadığını belirterek "Milyonlarca insanımız aylık 28.075 lira ile geçinmek zorunda. Herkese kolaylıklar dilerim. Bu iktidardan fazlasını beklemek saflık olurdu, çok da şaşırmadık" şeklinde tepki gösterdi.