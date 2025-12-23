Asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı: Yeni asgari ücretteki 75 TL tartışma konusu oldu! İşte 75 TL'nin sırrı...

Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücret belirleme süreci sona erdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 23 Aralık akşamı için beklenmedik bir şekilde toplantı kararı aldı ve toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti açıkladı.

Asgari ücret yüzde 27 artış ile 28.075 TL oldu.

Asgari ücretin net 28.075 TL olduğunu açıklandıktan sonra 28 bin rakamının yanına gelen 75 lira tartşma konusu oldu.

75 TL ile alakalı fikirler ortaya atılırken bunun sırrının ne olduğu ortaya çıktı.

T24'ten Murat Batı'nın haberine göre, bunun cevabı Asgari Ücret Yönetmeliğinde yazıyor.

İŞTE 75 LİRANIN SIRRI

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 4/d maddesine göre asgari ücret, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti,” şeklinde tanımlanmıştır.

Madde hükmünde asgari ücret aylık ya da yıllık değil günlük ödenen bir bedel olduğu ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan tutar günlük değil, 30 günlük tutar olduğu belirtiliyor.

Yapılan hesaplamaya göre her ay 30 gün olarak dikkate alınıp hesaplama yapılıyor çünkü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 100. maddesi uyarınca her ay 30 gün olarak dikkate alınıyor. 30 gün olan ocak ayı da 28 gün olan şubat ayı da 30 gün olarak hesaplamaya dahil ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kararını kamuoyuna duyururken 30 günlük (aylık) açıklarken aynı karar Resmi Gazete'de ise günlük olarak açıklanıyor.

PAZARLIK GÜNLÜK BEDEL ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Bununla birlikte, Asgari Ücret Komisyonu görüşmelerinde yapılan pazarlık aylık ya da 30 günlük üzerinden değil günlük bedel üzerinden yapılıyor.

Yani Komisyonun açıkladığı net tutarı yani 28.075 TL’yi 30 (gün) sayısına böldüğümüzde 935,84 TL olan günlük net asgari ücret karşımıza çıkıyor.

Brüt asgari ücretten yüzde 14 SGK işçi payı ve yüzde 1 de işçi işsizlik fonu kesintisi yapıldıktan sonra günlük net asgari ücrete ulaşılıyor.

Yani Komisyonda pazarlığı yapılan tutar günlük asgari ücret tutarıdır. Kamuoyuna açıklanan tutar ise bu rakamın 30 (gün) ile çarpılmış hali.

Sonuç olarak günlük net asgari ücret olan 935,84 TL’yi 30 (gün) ile çarptığımızda 28 bin 75 TL’ye ulaşmış oluyoruz

Yani 75 TL’nin sırrı, Komisyon'da pazarlıkların günlük asgari ücret üzerinden yapılması ancak kamuoyu bilgilendirilmesinin ise aylık (30 günlük) asgari ücret şeklinde açıklanmasından başka bir şey değildir.